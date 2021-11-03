承租私有老屋多元化營運　讓老建築活化重生

▲關山老屋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為促進文化保存意識、保存城鄉特色發展紋理，努力保存具潛在文化資產之私有老建築，台東縣政府自108年辦理私有老建築保存再生計畫，有不少承租者將老空間重新活化，希望為老建築取得更多的時間以換取後續使用老建築的新思維，營造社會重拾老建築及其技藝價值。

台東縣長饒慶鈴表示，私有老屋的保存及活化經營十分不易，透過創造新的活動讓周邊居民產生新的生活記憶，房子不會老，全仰賴使用者的生活態度，未來台東縣內將會有更多承接起無數青年文化經營夢想的不老屋。

文化處說明，縣府辦理私有老建築保存再生計畫共有3種類型，即建物整修類、再生培力類以及文化經營類，其中文化經營類係民眾以民國60年以前的老建築從事文化經營之租金補助，每月可申請最高每月新台幣1萬2千元之租金補貼，執行至今有共8案文化經營類計畫提出申請，其中有5案申請成功，3案現正執行計畫中。

私有老屋文化經營有賴於承租者的多元化營運，將老空間重新活化，重整舊空間注入現代新活力，例如位在關山的癡愛玉，古老的木造老屋內致力推廣天然愛玉與食農教育；電光部落裡的農夫學堂，承租整修老屋並成為農夫與外地來訪者的對話橋樑與返鄉青年創業實驗空間；池上的IS WELL空間是傳統竹編夾泥結構，不僅僅是咖啡廳更是邀請許多駐村藝術家的創作展演空間，透過藝術家的進駐創造在地與藝術的連結。