　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

洛神公主選拔大賽　悠莉露公主發表會5日登場

▲洛神花。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲洛神花。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓遊客領略感受金峰特有的人文與產業風情之美，金峰鄉年度大型活動「2021全國洛神公主選拔大賽-悠莉露公主」，11月5日上午將在金峰鄉歷坵村小米學堂熱鬧展開，金峰鄉長蔣爭光歡迎全國鄉親在活動期間，逗陣到金峰鄉品嚐洛神花茶、泡溫泉及體驗深度的文化知性之旅。

每年11月間立冬之初為洛神花的採收期，洛神花又名洛神葵，為金峰鄉的大宗農產物之一，土壤適於砂礫土及貧瘠山坡地種植，喜熱帶與亞熱帶氣候，台灣於1910年由日本人藤根吉春氏從新加坡引進，株高1至2公尺，今莖多分枝、葉亙生、花瓣5片、萼杯狀形，肉質粗厚紅紫色，可製成蜜餞、果汁、果醬等，並具有增進食慾、清涼、解渴功效。

採收洛神花萼要動用許多人力，採收回家後的花萼必須去籽，也就是所謂的「捅花」，大家圍坐在一起，邊捅花邊聊天、唱歌，就會出現很多美麗的故事，動聽的傳統歌謠。年輕人更可以從中知道過去老人家的生活經歷，而文化就在談笑風生中傳承。

金峰鄉公所表示，鄉內農特產品除了洛神花之外，像是紅藜、小米、樹豆、咖啡等都是很棒的農作物，還能品嘗到在地特色風味餐，此外，還能到嘉蘭溫泉公園來泡足浴，遠眺青巒山峰、聆聽部落歌謠，可說是人生一大享受。

有「百步之鄉」-台東縣金峰鄉主辦的洛神花季系列活動，除了11月5日的洛神公主選拔活動外，6日是「一捅天下」洛神捅花競賽，，蔣鄉長歡迎大家到最溫暖的金峰鄉，感受金峰鄉的自然景觀，原民美食，還有最熱情的心！

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
快訊／林靜儀確定出戰中二選區！　民進黨正式徵召
LIVE／600元藝FUN券　最後抽籤末碼公布
快訊／阿帕契「地獄火發射架」噴飛！　軍方找到了
北市一家人染疫「他幸運躲過」　打AZ隔天竟猝死
鄧佳華爆哭2分鐘！　「擠出斗大淚珠」告白
快訊／演習誤觸開關！　阿帕契飛彈發射架掉落
房東偷吃女房客！　她爽3年見「弟弟不會硬」狠甩
快訊／兄弟都染毒！　朴有天弟遭逮捕
理科先生親揭「不回台2原因」！　IG仍掛「理科太太老公」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

劉櫂豪督促交通部強化防疫旅館量能　儘速恢復台北台東固定航班

承租私有老屋多元化營運　讓老建築活化重生

持續做對的事　淨灘活動還給寄居蟹1個乾淨的沙灘

洛神公主選拔大賽　悠莉露公主發表會5日登場

土地的節奏　台東海端、太麻里地方文化館駐地創研成果

全台首座水產類農產品初級加工場　屏東正式掛牌

遠水難救近火　台南消防二大隊將農用車秒變消防車山區救災創新意

雲林縣府與知名主廚溫國智聯手　雲林良品減醣料理書發表

不再是紓困孤兒　雲林縣府協助催生「早夜市攤販職業工會」

4大學生露營「休旅車卡溪邊」　警民出動挖土機相助

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

劉櫂豪督促交通部強化防疫旅館量能　儘速恢復台北台東固定航班

承租私有老屋多元化營運　讓老建築活化重生

持續做對的事　淨灘活動還給寄居蟹1個乾淨的沙灘

洛神公主選拔大賽　悠莉露公主發表會5日登場

土地的節奏　台東海端、太麻里地方文化館駐地創研成果

全台首座水產類農產品初級加工場　屏東正式掛牌

遠水難救近火　台南消防二大隊將農用車秒變消防車山區救災創新意

雲林縣府與知名主廚溫國智聯手　雲林良品減醣料理書發表

不再是紓困孤兒　雲林縣府協助催生「早夜市攤販職業工會」

4大學生露營「休旅車卡溪邊」　警民出動挖土機相助

勇士隊史第4冠最大推手竟不在現場　總管因染疫缺席

威京舉辦ESG成果發表　董座沈慶京宣示吸碳抗暖的決心

55kg男婚前「運動過度」腦中風　醫歎按脖子母湯：患者多為年輕人

酒駕撞機車肇逃竟因「爛醉」無罪　檢察官不服判決提上訴

美期中選舉前哨戰　CNN：共和黨政治新秀當選維州州長

酒國蛇蠍女誘殺純情包養男！收押首日吃飽睡好　住3人房有說有笑

藝FUN券最後一週抽籤出爐！數位「7組幸運身分證末碼」快來對

限時3天搶1折好物！量販「雙11下殺」開跑　加碼天天領1111元折價券

陸官方通知「儲存必需品」　民眾「聯想到開戰」擠爆超市囤物資

先筆記！2021台北國際旅展11／5登場　飯店住宿券、餐券優惠一次看

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

2歲男童被自家狗兒「咬破頭噴血」　暖警開道急送醫

散文才女攻讀成大中文博士

台中男闖紅燈連收2罰單！警嗆綠燈你個頭

南投疫苗漸到位：年齡層下修+開放移工預約

花蓮名店公正包子週邊違停多　科技執法全都罰

台中市農會「安心好秋」周末草悟道登場

屏東林區徵「森林護管員」5名　月薪最高4萬5

桃園11/9自辦第二劑莫德納疫苗　接種專案

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

4大學生露營「休旅車卡溪邊」　挖土機救援

南投覆蓋率雙料達標　縣長放心打第一劑

農用車秒變消防車山區救災創新意

更多熱門

相關新聞

台東海端、太麻里地方文化館駐地創研成果

台東海端、太麻里地方文化館駐地創研成果

台東縣政府邀請藝術家進駐台東北端及南端2地的地方文化館舍駐地創作，歷經2個多月駐地的精彩成果即將完整呈現。11月5日「走入駐創現場—『復返:土地的節奏』現地成果導覽」1日活動，將由駐地創作者帶領民眾現地導覽作品，以及6日於台東美術館舉辦「匯聚交流—『復返:土地的節奏』駐創成果發表座談」，將邀請藝術評論人與創作者對談，欣賞藝術與地方交織的成果。

劉櫂豪爭取興建安朔高架橋隔音牆　提早完工

劉櫂豪爭取興建安朔高架橋隔音牆　提早完工

台東縣今辦理全國性平論壇峰會

台東縣今辦理全國性平論壇峰會

國際衝浪賽金樽登場　東浪嘉年華加碼SUP競速

國際衝浪賽金樽登場　東浪嘉年華加碼SUP競速

台東基督教醫院陳玉祥醫療個人奉獻獎

台東基督教醫院陳玉祥醫療個人奉獻獎

關鍵字：

金峰鄉 洛神 台東

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

理科太太心死離婚「真實現況曝光」！經紀人：心疼她

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面