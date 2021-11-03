洛神公主選拔大賽　悠莉露公主發表會5日登場

▲洛神花。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓遊客領略感受金峰特有的人文與產業風情之美，金峰鄉年度大型活動「2021全國洛神公主選拔大賽-悠莉露公主」，11月5日上午將在金峰鄉歷坵村小米學堂熱鬧展開，金峰鄉長蔣爭光歡迎全國鄉親在活動期間，逗陣到金峰鄉品嚐洛神花茶、泡溫泉及體驗深度的文化知性之旅。

每年11月間立冬之初為洛神花的採收期，洛神花又名洛神葵，為金峰鄉的大宗農產物之一，土壤適於砂礫土及貧瘠山坡地種植，喜熱帶與亞熱帶氣候，台灣於1910年由日本人藤根吉春氏從新加坡引進，株高1至2公尺，今莖多分枝、葉亙生、花瓣5片、萼杯狀形，肉質粗厚紅紫色，可製成蜜餞、果汁、果醬等，並具有增進食慾、清涼、解渴功效。

採收洛神花萼要動用許多人力，採收回家後的花萼必須去籽，也就是所謂的「捅花」，大家圍坐在一起，邊捅花邊聊天、唱歌，就會出現很多美麗的故事，動聽的傳統歌謠。年輕人更可以從中知道過去老人家的生活經歷，而文化就在談笑風生中傳承。

金峰鄉公所表示，鄉內農特產品除了洛神花之外，像是紅藜、小米、樹豆、咖啡等都是很棒的農作物，還能品嘗到在地特色風味餐，此外，還能到嘉蘭溫泉公園來泡足浴，遠眺青巒山峰、聆聽部落歌謠，可說是人生一大享受。

有「百步之鄉」-台東縣金峰鄉主辦的洛神花季系列活動，除了11月5日的洛神公主選拔活動外，6日是「一捅天下」洛神捅花競賽，，蔣鄉長歡迎大家到最溫暖的金峰鄉，感受金峰鄉的自然景觀，原民美食，還有最熱情的心！