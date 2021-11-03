持續做對的事　淨灘活動還給寄居蟹1個乾淨的沙灘

▲淨灘活動，愛護台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來受到海洋廢棄物影響，在海邊或沙灘偶而可以看到找不到貝殼，身上只背著塑膠瓶蓋的寄居蟹。日前台東富岡水環境巡守隊曾阿粉隊長有感而發，號召40餘位隊員，共同參與淨灘活動，總計清除約260多公斤的海灘垃圾，台東縣積極營造友善海洋環境，透過淨灘還給寄居蟹1個乾淨的沙灘。

台東縣政府表示，寄居蟹在大自然循環中，就像清道夫一樣，扮演著很重要的角色，然而由於人類撿拾貝殼，以及海邊人工垃圾數量太多的情況下，造成不少寄居蟹都陷入無殼可背的窘境，改背起垃圾塑膠殼。為了不讓垃圾破壞了寄居蟹的生活棲地，台東縣已累積辦理了數10場次的淨灘活動，清理超過1萬公斤的垃圾，也謝謝實際參加淨灘等環保行動的每1個朋友，用行動證明除了生活日常中做好垃圾分類，資源回收等環保生活外，每個人都能為環保付出更多，愛護台東，愛護地球的方式，每1個民眾都能參與的更多。

台東縣環保局說明，塑膠垃圾不容易會被生物、環境分解，還會隨著河流污染我們的生態環境，台東縣營造友善海洋環境，逐步達成「無塑海洋」願景，因此特別呼籲大家不要亂丟垃圾，不管你在哪裡丟，不久後又可能隨著溪水、潮流漂到海岸邊，造成很多環境問題。這幾年生態學者發現，寄居蟹竟然開始住進我們拋棄的各種垃圾裡，台東縣政府希望透過淨灘，淨溪，淨海等環保行動，不僅僅只是環境清理，更重要的是，讓環境教育與愛護環境的呼籲，深植民眾的心中，喚起大家一起守護台東這一片美好環境的使命感，也留給寄居蟹1個乾淨的沙灘，謝謝大家一起的參與。



環保局指出，近年來，台東縣水環境巡守隊與許多愛護這塊土地的朋友們，常自發性的參與相關淨灘活動，每1個人都是1份改變的力量！唯有從改變生活習慣、減量垃圾與參與環保的行動，找到解決海洋廢棄物問題的契機，並還給寄居蟹1個乾淨的沙灘，讓美麗的台東海岸線，永遠乾淨的迎接每1個朋友。