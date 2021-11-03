土地的節奏　台東海端、太麻里地方文化館駐地創研成果

▲海端場布農族文化館座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府邀請藝術家進駐台東北端及南端2地的地方文化館舍駐地創作，歷經2個多月駐地的精彩成果即將完整呈現。11月5日「走入駐創現場—『復返:土地的節奏』現地成果導覽」1日活動，將由駐地創作者帶領民眾現地導覽作品，以及6日於台東美術館舉辦「匯聚交流—『復返:土地的節奏』駐創成果發表座談」，將邀請藝術評論人與創作者對談，欣賞藝術與地方交織的成果。

縣長饒慶鈴表示，位於台東北境的海端鄉布農族文化館及南境的太麻里阿底旦文化故事館都是非常具有原民文化氣息的地方館舍，經藝術家駐地期間的觀察體會、文化吸收以及交流互動後，將透過藝術裝置的表現形式來回應及呈現地方文化特有藝術，並由台東美術館串連發表來提升文化價值能見度。同時，也歡迎外縣市地方文化館舍前來台東，參與縣內各地地方文化館舍相互交流經驗分享。

文化處指出，2天的成果發表及交流系列活動，11月5日為現地成果導覽活動，上午10點於海端鄉布農族文化館展開，由駐地藝術家康雅筑帶領現地導覽、下午2點30分於太麻里阿底旦文化故事館，則由駐地藝術家陳文輝帶領作品解說導覽。隔(6)日上午10點在台東美術館大文創教室舉行駐創成果發表座談，現場邀請藝術評論人蔡佩桂老師及吳意琳老師與藝術家進行深度討論交流，期望透過計畫成果的推廣，增進地方文化館舍的交流互動及活絡各地方館舍藝文創作，歡迎有興趣民眾加入。