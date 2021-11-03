美期中選舉前哨戰　CNN：共和黨政治新秀當選維州州長

▲楊金稍早已發表勝選感言，而他也是自2009年以來第一位贏得維州州長的共和黨人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州州長選舉揭曉，依據CNN等多家主流媒體預測，共和黨政治新人楊金（Glenn Youngkin）拿下51.1%得票率取得領先，擊敗民主黨前州長麥考里夫（Terry McAuliffe）。

楊金稍早已發表勝選感言，而他也是自2009年以來第一位贏得維州州長的共和黨人。商人出身的他強調將為維吉尼亞州帶來革新，把重點放在教育、生活成本議題，主張降低維州的物價及稅收。

分析指，楊金能選贏的一大關鍵，就是接受川普的支持，但從未在競選演說提及川普，也沒有邀川普出席競選活動，此種模糊政策不但能吸引溫和派共和黨人，同時也不會疏遠川普支持者。

外界關注的是，其實維吉尼亞州近年來傾向民主黨，在去年美國總統大選中，民主黨拜登更以領先10個百分點的優勢贏過共和黨的川普。對麥考里夫來說，這場選戰本來應該能輕鬆勝出，因為他曾在2014年至2018年就當過維州州長。但依據多家媒體最新預測，楊金在這次的選舉拿下51.1%得票率，麥考里夫得票率48.2%。

在這場被視為期中選舉前哨戰，儘管楊金與麥考里夫的差距不大，但麥考里夫就算有拜登、前總統歐巴馬的輔選加持，仍未取得領先，而他的失利也顯示出明年民主黨將面臨巨大挑戰。

麥考里夫目前尚未承認敗選，僅在2日晚間的演說中感謝競選團隊的努力，「我們今晚將繼續打這場仗。」

▼依據CNN預測，麥考里夫輸給共和黨的楊金。（圖／達志影像／美聯社）