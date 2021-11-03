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馬斯克嗆「交代清楚就捐錢」　聯合國官員回應：拜託幫忙

▲▼ 馬斯克、聯合國世界糧食計畫署秘書長秘書長比斯利（David Beasley）。（圖／路透）

▲馬斯克（左）表示，若聯合國世界糧食計畫署（WFP）清楚交代如何使用這筆錢，他就會賣掉股票捐錢。右圖為WFP秘書長比斯利（David Beasley）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國世界糧食計畫署（WFP）點名全球首富馬斯克（Elon Musk），只要捐出總資產2%，也就是60億美元，就能幫助解決全球飢荒，卻反遭嗆必須清楚交代如何使用這筆錢。WFP秘書長比斯利（David Beasley）2日表示，「我不是在刁難他們。我只是說『太好了，你賺錢了。拜託、拜託現在就分享一些，幫忙緩解這場一次性危機」。

比斯利在CNN節目「新的一天」（New Day）談到本次爭議，他向馬斯克保證，公開及透明的會計資料系統已經就位，「即使他只是參與這段對話，都有可能改變全局，因為簡單來說，我們可以回答他的問題，我們可以提出一個明確的計畫。他所詢問的問題，我們都很樂意回答。我很期待與他討論，因為生命危在旦夕」。

比斯利上周要求全球億萬富翁「現在就挺身而出」，捐錢協助對抗全球飢荒，還特別點名全球最富有的2人，也就是馬斯克及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。馬斯克則在推特表示，若WFP說清楚會如何使用這筆錢，「我就立刻賣掉特斯拉股票並捐出」。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg's Billionaire index），截至11月2日，馬斯克淨資產累計3350億美元，成為全球首富。特斯拉上周成為美國史上第6間市值達到1兆美元的公司，是繼臉書之後第2快達成此目標的企業。

聯合國籲捐60億美元救飢荒　首富馬斯克：說清楚怎麼救就捐錢

馬斯克資產是「巴菲特的3倍」坐穩首富地位　特斯拉股價繼續飆漲
 

 

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