快訊／波士頓200年來首位女市長！　台裔吳弭56％得票率大勝

▲台裔吳弭（Michelle Wu）成為波士頓200年來首位女市長，也是首位亞裔市長。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國波士頓2日舉行市長選舉，雙親從台灣移民美國的36歲波士頓市議員吳弭（Michelle Wu）以56％的得票率持續領先，對手喬治已經公開恭喜吳弭當選。按照官方公布結果，吳弭將成為波士頓首位有色人種女市長，打破當地200年來都是由白人男性主導政壇的局面。

WATCH: Michelle Wu opens her victory speech with a story: "One of my sons asked me the other night if boys can be elected mayor of Boston. They have been, and they will again some day, but not tonight." https://t.co/LiSu6ZfGs4 pic.twitter.com/j0QwHVR2E2 — NBC10 Boston (@NBC10Boston) November 3, 2021

吳弭在競選總部開心地表示，「我兒子問我，男生能不能被選為波士頓市長？我告訴他，男生曾經是、未來的某一天也會是，但不是今晚。」現場支持者立刻大聲尖叫鼓掌，她接著說，「今天波士頓選擇了你的媽媽，因為這城市的每個角落都在勇敢地發聲。」

414 days after launching this campaign, we just voted for the future of Boston. pic.twitter.com/qNpAF0yWLs — Michelle Wu 吳弭 (@wutrain) November 2, 2021

根據最新開票結果，吳弭以56％的得票率持續領先對手喬治（Annissa Essaibi George）的44％，幾乎篤定當選下一任波士頓市長。吳弭2日早上就帶著2個兒子和丈夫到羅斯林代爾（Roslindale）的菲尼亞斯貝茨小學（phineas bates elementary school）投票，並開心地在推特公開照片。

▲吳弭最大的競爭對手喬治是阿拉伯波蘭裔移民第一代。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，吳弭最大的競爭對手喬治（Annissa Essaibi George）是阿拉伯波蘭裔移民第一代，不管兩人之中誰贏得決選，都將為過去從未選出女性或亞裔市長的波士頓開創歷史新頁，因為過去200年來，波士頓市長全是由白人男性包辦。

Breaking News: Michelle Wu will be Boston's next mayor, breaking barriers as the first woman and the first person of color elected to the role. https://t.co/r6wVbFHdAC pic.twitter.com/AdUjoMoSos — The New York Times (@nytimes) November 3, 2021

2013年吳弭28歲時當選波士頓議員，成為首位在波士頓市議會服務的亞裔女性。2016年，她獲市議員一致通過當選議長，成為波士頓市議會首位有色人種女性議長。她並非在波士頓土生土長，而是為了就讀哈佛大學和哈佛法學院移居此地，是候選人中唯一非波士頓出生。

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