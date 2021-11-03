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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

管制Deepfake法務部要立法　徐國勇建議：刑法增訂深偽犯罪條款

記者呂晏慈／台北報導

近年發生多起以Deepfake技術，將特定人士臉部圖像移植到AV女優上的事件，受害者遍佈網紅、直播、政治圈，立法院內政委員會3日邀請相關部會就「新型態犯罪行為（如：AI DeepFake、網路資訊犯罪等）對國家與個人之威脅與影響、如何防範與反制措施及相關法令修法方向」進行專題報告。內政部長徐國勇表示，法務部已召集警政署等相關單位討論，可參考國外立法經驗。

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 法務部次長蔡碧仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

針對相關立法進度，徐國勇今天上午受訪表示，法務部會召集相關單位，內政部警政署有去參與討論，同時參考國外經驗，學習其他國家的作法，盼能得出更好的見解。

徐國勇會中進行專題報告時表示，建議加強推廣不法影片申訴下架管道，並明定網路業者針對違法內容下架及帳號停權的法律義務責任，此外，可在《刑法》增訂「深偽犯罪條款」，適度提高刑責嚇阻犯罪，另也應在《通訊保障及監察法》新增可發通訊監察書的規定，確保證據保全和案件追訴。

法務部書面意見指出，韓國訂定《性暴力犯罪處罰特別法》，明定意圖散布或以可能誘發性慾的形式進行編輯、合成、加工編輯人臉、身體或聲音，處5年以下有期徒刑、5千萬韓圜（約台幣118萬元）以下罰金；美國維吉尼亞洲在《刑法》道德與風化罪章也有相關規定；美國德州《選舉法》則規定意圖傷害候選人或意圖影響選舉結果而製作深偽影片，並在選前30天出版或散佈，處1年以下有期徒刑、最高4000美元罰金（約台幣11萬元）。

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