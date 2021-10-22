法務部「多數律師不收諮詢費」惹議　王婉諭：天下沒有白吃的午餐

▲法務部次長蔡碧仲「多數律師不會收諮詢費」惹議，王婉諭呼籲不該把律師好意視為理所當然。（圖／翻攝王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

法務部政務次長蔡碧仲日前在記者會上教導民眾辨別真假律師，但過程中因一句「多數律師不會收諮詢費」引起許多律師不滿。時代力量立委王婉諭22日表示，多數律師不收諮詢費並不是事實，「天下沒有白吃的午餐」，如果把各個機關和律師們的好意視為理所當然，或讓收費的好律師被當成假律師，相信是大家都不樂見的現象。

王婉諭透過臉書表示，我們理解，蔡碧仲或許是一片好意，希望民眾不會被沒有律師證書的黃牛律師詐騙。但是，「多數律師不收諮詢費」，並不是事實。這篇報導一發布，讓許多律師們十分傻眼，紛紛嘲諷表示「我做法律諮詢會收錢，難道我是假的嗎？」，全國律師聯合會也在昨天針對報導內容進行澄清。

王婉諭指出，或許是為了避免爭議，現在的報導中，「法律諮詢大多數不收費」的文字已經被悄悄刪除。然而，我還是想要和大家聊聊關於法律諮詢這件事。其實，就像醫師或提供義診一樣，為了落實司法上的公平正義，有許多行政單位、民代服務處或公益團體，都會和律師合作提供公益性質的法律諮詢，時代力量許多黨部或是服務處，也都有提供免費法律諮詢的服務，希望讓對於法律較為陌生的民眾，能夠清楚訴訟程序，或是得到基本的指引。

王婉諭強調，不過天下沒有白吃的午餐，如果把各個機關和律師們的好意視為理所當然，或讓收費的好律師被當成「假律師」，相信是大家都不樂見的現象。很多人都是歷經寒窗苦讀，通過錄取率極低的考試，才能成為律師，而律師為民眾提供的建議，不論是針對訴訟程序或事實，也都是累積大量法律知識與訴訟經驗的結晶，遇到一些比較複雜的案件，律師甚至還要花時間爬梳判決書，才能協助當事人釐清爭點，讓法律問題撥雲見日。

王婉諭呼籲，有些時候律師不只是為法律問題解惑，還能在漫長無望的訴訟路上，成為當事人再努力一下的那股力量。律師提供的服務，絕不是像路邊奉茶一樣唾手可得，他們與當事人的關係，往往也不只是一手交錢，一手交貨而已。