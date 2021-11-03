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王金平隨扈亮槍引熱議　徐國勇：立院易有激進爭議「有維安必要」

▲▼內政部長徐國勇。（圖／記者呂晏慈攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院前院長王金平2日早上因座車與民眾發生行車糾紛，爆發隨扈在街頭亮槍事件，引發熱議。內政部長徐國勇3日上午赴立法院備詢前受訪說，王金平當過5屆立法院長，「立法院本來就會產生一些民眾的爭議，甚至有一些比較激進的」，因此有安全維護的必要。

根據《立法院卸任院長副院長禮遇辦法》，立法院提供的禮遇包括汽車、司機及一名隨扈。而除王金平外，據內政部今年5月初公布的資料，全台有29位對象派有安全警衛，其中21位是現任中央政府、院丶部級正副首長，8位為「特定人士」。

徐國勇今天上午赴立法院內政委員會前受訪表示，王金平當過5屆立法院長、10幾屆立法委員，大家知道立法院本來就會產生一些民眾的爭議，甚至有一些比較激進的，可能對不管是當立委、院長，可能都在安全維護上有必要，王金平擔任這麼久的立法院長，是重要人士，針對其安危提出申請，內政部就依法核准。

媒體追問，目前有8位「特定人士」申請維安，1年會花費多少經費？徐國勇表示，內政部是警力調整，從保六警官做相關勤務調整，沒有特別編經費。

據了解，這8位「特定人士」中，4位為已卸任副總統，包括連戰丶蕭萬長丶呂秀蓮及吳敦義；另外4位除了王金平之外，現任總統府秘書長李大維丶國安會秘書長顧立雄、已故總統李登輝的遺孀曾文惠女士，都在內政部名單內。

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