李永然／假律師詐訴訟費！冒牌律師演不了《神鬼交鋒》

▲找律師一定要「停、看、聽」，分辨「真假律師」、「律師優劣」，再做智慧的決定，保障自身權益。（圖／視覺中國CFP）

近日，媒體報導法務部蔡政務次長有鑑於新聞不時看到「假律師」詐騙當事人，乃傳授辯識真假律師的「三個撇步」，包括：1.上法務部「律師查詢系統」，進行律師照片的辨識；2.去律師執業縣市的「地方律師公會」詢問；3.親自到律師事務所實地查訪洽談，可從其言談與對法律的掌握度，窺知其真偽，即便是「真律師」，也可透過對話，了解該律師的功力，再決定是否「委任」。

生活在現代法治社會中，法律無所不在，因此與律師打交道勢所難免，因而委任律師的時機，以及委任具專業熱忱且專業的「真律師」就甚為重要。

首先就委任律師的時機而言。國人常常是在事後才找律師，這並不妥適；現代已經是講究預防重於治療的時代，所以「預防法學」比「治療法學」還重要。例如：購買房屋時，與房仲簽委託契約，或與賣方簽買賣契約，最好於簽約前諮詢律師意見，切勿自己對法律也不了解，等契約簽訂卻在履行中發生糾紛，有時候已經掉入對方預設的「法律陷阱」，之後再找律師恐為時已晚而須亡羊補牢。

其次談到分辨「真假律師」。所謂「假律師」是指沒有「律師執照」的冒牌律師，又可分為「讀過法律系取得學位，但沒有律師執照」者，以及「沒有讀過法律，當然沒有也沒有律師執照」者；法務部蔡政務次長在媒體上所提的「三個撇步」就可以用得上。

其中，尤其是「實地查訪」。查訪的用意是為了確認所委託的律師是否具律師執照，以及是否有冒名的情形？但民眾必須有認知到律師事務所去會談前，最好先以電話約好時間，並確認「談話諮詢費」再行前往。因日前全國律師公會針對「律師收諮詢費」的問題表示：「律師依據法律專業、經驗進行個案分析與判斷，付出相當時間及心力，本應獲得相對之報酬，律師因此收取諮詢費用，乃理由當然。」所以，約律師會談必須先問妥諮詢費為宜！

再者，找到「真律師」之後，還要進一步確認是否是具專業、經驗的「好律師」。在這方面，筆者建議以下三點：

1.宜先列好要詢問律師的問題，既省時又省錢，也可以由律師的回答中，了解其特質、專業及經驗，以決定對方是否為自己合適的委任律師。

2.當事人要了解自己的需求，才能有效地決定洽談的律師是否為合適的對象。

3.當事人應準備好相關文件、證據，供會談律師參考，俾聽取其法律意見的分析，藉以判斷是否具經驗、專業及其人品。

總而言之，法律已無所不在，民眾須具備法律意識做相關法律的決定，倘若自己不瞭解時，宜事先諮詢律師，超前部署；至於已經發生的法律糾紛，更應該找到專業且稱職的律師協助處理。找律師一定要「停、看、聽」，分辨「真假律師」、「律師優劣」，再做智慧的決定，才好保障自身權益。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。