外送員「家裡3棟樓」收租！堅持工作6年買豪車：享受賺錢的快樂

▲外送員堅持跑外送，拼6年買豪車。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

外送員每天努力上班，竟然是做身體健康的！住在廣西的一名外送員每天開車送外賣，被問到家庭狀況時，竟然自我爆料「家裡有3棟房子」，只是為了享受工作的感覺，6年間不間斷工作，也一路從基層的外送員升上外送站長，還要管理200多名員工。

依據微博影片，旅遊博主「Neo鹿子」前往廣西，尋找當地美食的時候，正巧看見坐在路邊吃飯的外送員，因此上前詢問，附近有什麼好吃的。

▲▼外送員堅持跑外送，享受賺錢的快樂。（圖／翻攝微博）



外送員聽到「Neo鹿子」是來旅遊的，立刻熱情款待，開著豪車帶對方尋找美食。「Neo鹿子」看見車輛，瞬間傻了眼，還以為廣西的外送員薪資很高，竟然能夠購買豪車。

經過詢問才知道，原來該名外送員家庭富裕，家裡有3棟房子出租，其實根本不用上班，單純只是想要靠自己的雙手打拼，就算有錢還是要認真工作、享受賺錢的快樂，踏實地做了外送員6年。

經過6年的努力，該名外送員從一般的職位，升職為外送站的站長，需要管理200多名員工，薪資也變得相當可觀，為了代步才買豪車。

勵志的故事在網路上引起討論，不少網友留言回應，「羡慕了慕了！ 螺螄粉看起來也好好吃」、「所以說大廣西無奇不有」、「所以外賣小哥還有不遊手好閒的同村發小（一起長大的朋友）嗎？我有個朋友想…你懂的」、「別人跑外賣是體驗生活，實在覺得累了受不了隨時走人，而很多人跑外賣只是竭盡全力的生存。」

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