大學畢業「專替爸媽收房租」　他跟朋友聊天被狂酸：當廢人真好

▲大學畢業靠爸媽「收房租度日」，他遭朋友「當廢人真好」超受傷。（示意圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

有些人比較幸運，出生在比較富裕的家庭，人生可以相對輕鬆，但也因此引來他人非議。一名網友在Dcard表示，他畢業後的工作是替爸媽收房租、整理房子，平常生活不會特別高調或炫富，不料仍引來朋友嘲諷「不用奮鬥當廢人真好」，讓他相當受傷。

原PO表示，由於父母年輕的時候有投資房地產，大學畢業後，他就專門替爸媽收房租或整理房子，房租一半會直接匯入他的戶頭。他說，上大學對他來說，其實就是體驗生活，去玩社團及交朋友的，考試能及格能畢業就好，平常生活就是吃好吃的，也喜歡在IG貼限動。

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由於他的行為，時不時就有朋友私訊，詢問他在做什麼工作，他沒有多想，抱持著平常心跟朋友解釋，不料朋友聽了竟然酸說「好羨慕你，可以不用奮鬥，當廢人就好」，讓他相當受傷，他自認在學校不會特別高調，也不會特別炫富，「我有做錯什麼嗎，為什麼要這樣說我」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「老實說你就是幸運的小孩，其實他們也只是想抱怨而已」、「就想酸而已呀，其實你過得怎樣跟他們一點關係都沒有」，也有人說「雖然收房租真的滿廢的，但你也太老實了吧，為什麼要老實講，有時候唬爛兩句，打發掉就好了，講玩股票可能都好一點」。

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