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台中45間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」錄影畫面曝光

記者柯沛辰／綜合報導

台中豐原一家餐廳看準消費者想要逛街、挑選的心理，利用外送平台打造「虛擬美食街」，在同個地址設置了45家風格各異的餐廳，曾登上新聞版面。不過，現在有多名外送員指控，餐廳人手不足，時常拖餐，而且店員製餐未戴口罩，還有人偷偷抽菸。對此，業者大聲喊冤，稱一切是惡意檢舉，但衛生局獲報到場稽查，發現7項疏失，限期業者一周內改善。

拉麵、焗烤飯、便當各式餐點應有盡有，45家店同一地址，拚的就是接單量。不過，根據《東森新聞》報導，當地兩大平台外送員受訪時相繼透露，「他們（餐廳）已經製作完成，把餐點放在那裡，可能會讓我們外送員等到20分鐘到30分鐘」、「大家都說這間是這樣」、「問題一直沒改善過」、「常常跟他報完單號，就把外送員忽略在旁邊」。

▲▼台中45間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」錄影畫面曝光。（圖／東森新聞）

▲▼外送員拍下餐廳員工未戴口罩、在餐台旁抽菸。（圖／東森新聞）

▲▼台中45間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」錄影畫面曝光。（圖／東森新聞）

另外，還有一名外送員用手機拍下現場畫面，指控店員手搖飲料未戴口罩，還有員工在餐台旁抽菸。

對此，餐廳業者則反駁，絕對沒有拖餐情形，「熊貓的系統是先給司機，再給店家，那可能剛好司機在附近送餐，他就到了，但我們店家單才剛叫，他就覺得他已經開始等餐了，可是這是不對的，因為我們製餐時間還沒到，而且製餐時我們一定會戴口罩。」

台中市衛生局獲報到場稽查，發現作業區、抽油煙機、瓦斯爐台及食品鍋具油汙不潔，食材分裝未加註品名及效期，而且有未離地放置、未覆蓋等一共7項缺失，限期一周內改善，若複查未過，將依法開罰，日後也會不定期抽查。

至於一址多店有無違反相關規定？外送平台日前回應，只要店家有餐飲登記、不影響顧客及外送員權益，一址多店並無違法，也不會干涉。

▼衛生局人員獲報到場稽查，要求業者限期內改善7項缺失。（圖／東森新聞）

▲▼台中45間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」錄影畫面曝光。（圖／東森新聞）

▼店外各式餐廳旗幟林立，但其實都來自同一家店。（圖／東森新聞）

▲▼台中43間餐廳同一地址　外送員入內驚見「超猛平板牆」狂跳通知。（圖／東森新聞）

▼吧台擺滿一整排的手機，叫餐通知響個不停。（圖／東森新聞）

▲▼台中43間餐廳同一地址　外送員入內驚見「超猛平板牆」狂跳通知。（圖／東森新聞）

▲▼台中43間餐廳同一地址　外送員入內驚見「超猛平板牆」狂跳通知。（圖／東森新聞）

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