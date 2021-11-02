醉熊貓街頭譙騎士挨告！失控拒捕1警遭KO掛彩　4罪齊發送辦

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名蘇姓熊貓外送員昨日在彰化市區等紅燈時，與2名梁姓兄弟共乘機車騎士因故發生口角，向對方辱罵三字經及作勢毆打、言詞恐嚇，警方據報後要將該名外送員帶回警訊時，蘇男卻在派出所前拒捕辱罵員警，造成1名員警受傷，且他酒測超標，訊後將他依公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪移送。

彰化警分局指出，民族路派出所員警接獲110通報，昨日12時5分在彰化市中山路與陳稜路口有行車糾紛案件，經該所警員羅鴻億、王凱俊及副所長邱基祥等3人前往處理，發現一方梁姓兄弟與蘇姓外送員在現場等待，起因在前一中山路光復路口停等紅綠燈起步時產生言語口角。

▲彰化1名熊貓外送員酒駕遭警壓制。（圖／民眾提供）

雙方復於中山路與陳陵路口處停車互相理論，蘇男情緒失控向梁姓兄弟辱罵三字經，及作勢毆打及言詞恐嚇梁姓兄弟致生畏懼 ，並自行錄影蒐證，梁姓兄弟告知警方要當場向蘇男提出恐嚇危害安全及公然侮辱告訴，該所員警隨即請雙方回派出所配合調查 。

員警向蘇男說明逮捕程序時，蘇男再度情緒失控，並辱罵處理員警及拒捕，造成其中一名蕭姓員警左右手指及手臂擦傷，遭員警依照妨害公務罪現行犯逮捕 ，罪加一條 ，其脫下口罩時散發濃濃酒味 ，警方立馬對雙方駕駛人實施酒測，梁姓兄弟均為0、蘇男酒測值為0.57mg/L，全案依法將蘇姓嫌犯依照公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪偵辦，移送彰化地檢署。