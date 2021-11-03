吳景欽／判決確定前的監護處分難題

▲目前《刑法》的監護處分，原則上在判決確定後執行，但由於此類案件審判期長，則在判決確定前，是否應先行為監護，就成為未來必須修法強化的重點。（圖／CFP）

有關精神障礙犯罪者的處遇，一直是刑事司法的大問題。而目前《刑法》的監護處分，原則上是在判決確定後執行，但由於此類案件的審判期間漫長，則在判決確定前，是否應先行為監護，就成為未來必須修法強化的重點。

在遇有精神障礙犯罪者的場合，依據《刑事訴訟法》第203條第3項，可預定7日以下期間，由法官決定為鑑定留置。惟此留置處分，雖可延長，但最長僅為兩個月；此等留置目的在為身心鑑定，與防止再犯或矯治目的不符合。

故若有再犯之虞，於判決確定前，似僅可依據《刑事訴訟法》第101條第1項的預防性羈押。惟預防性羈押，除有犯罪類型的限定外，關於其執行，與一般性羈押無二致，就僅是單純為拘禁，並無特別規定有矯治之類的對待。也因此，在判決確定前，若真要達成儘早矯治精神障礙的目的，似乎就得將《刑法》第87條的監護處分，提前至判決確定前來實施。而依據《保安處分執行法》第4條第2、3項，於判決確定前，若有監護或治療之必要，可由法院裁定先行保安處分，以來解決精神障礙被告的矯治難題。

惟此規定，因是在判決確定前執行，就馬上碰觸到無罪推定的紅線。尤其在偵查期間，是否有精神障礙而無責任能力，尚處於證據蒐集階段，甚至也未經過縝密的精神鑑定與檢驗，更缺乏正當程序之保障，就使此規定鮮少被實踐，致形同具文。

故為落實此規定，勢必得在《刑事訴訟法》中，明確規定此等程序之進行。而因此涉及人身自由的拘束，故採言詞辯論及讓被告有請律師到場與閱卷權，自無庸言；又為避免只有單方意見，也須承認被告方有自行委請精神鑑定之權利，以能確實保障其訴訟權。

就算修法朝此方向前進，還是會產生有罪推定的疑慮，這也是目前法務部反對司法院修法的主因。而須思考的是，於判決確定前，極力避免施以監護處分，就得回到《精神衛生法》的處遇。

而依《精神衛生法》第41條，嚴重精神疾病者若有傷人或自傷之虞，地方衛生主管機關可對之為強制鑑定與住院之措置。只是根據《精神衛生法》第3條第4款，對於嚴重病人的定義，即指病人呈現出與現實脫節之怪異思想及奇特行為，致不能處理自己事務者，實欠缺明確性。故為了避免爭議，若要強制住院，就應由中央主管機關所組成的強制鑑定委員會進行審查。

惟在《精神衛生法》欠缺審查程序的規定，也未給予相對人正當程序之保障，即便最終為強制住院之決定，當事人若向法院聲請提審，也易被以侵害人身自由權來加以否定。而就算強制住院，但一次最長為60日，即便可以延長，卻必須接受更嚴格的審查，甚且在不可能無期限住院下，還是得轉向社區治療。但在目前與未來，有關此部分的醫療資源是否已經完備，卻也是須面對的難題。

總之，面對社會安全網的建立，絕不能僅有思考刑事的監護處分，唯有通盤性的法制整備，才能在社會安全與人權保障間，取得平衡。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。