　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／從釋字799看監護處分該改為無期限嗎

▲▼受刑人，監獄，更生，出獄，自由，手銬，枷鎖。（圖／視覺中國）

▲釋字第799號解釋強調，性侵害犯的刑後強制治療期間越長，越有必要採取替代方式，否則即有違憲可能。（圖／視覺中國）

在2020年的最後一天，大法官宣告了針對性侵害犯的刑後強制治療是否違憲，其中，除了程序部分宣告違憲之外，其餘皆採取合憲性的解釋。而其中，針對刑後強制治療沒有期間限制的爭議，此號解釋雖未宣告違憲，但針對某些特殊情況的長期治療仍有違憲疑慮，必須檢討。如此的警告性解釋，也會連動到有關監護處分的修法。

根據《刑法》第91條之1第2項，對於性侵害犯的刑後強制治療，並無最長期間的明文，而是直到再犯危險顯著降低為止，這就不免使此等保安處分可能陷入無限期的拘禁。針對此爭議，大法官釋字第799號解釋認為，由於保安處分並非刑罰，且是以病患而非罪犯為對待，則在性侵害犯的情況不一，自不宜有最長期間的限制，因此不違反《憲法》第23 條的比例原則。

如此的大法官解釋，明顯是基於犯罪實證學派的開宗始祖，即義大利醫生龍布羅梭的想法。因其認為，犯罪乃因人類退化所致，自應以治療方式為對待，既然如此，就不應有期間的限制，保安處分的構想因此而生。

強制治療基於個別化預防的思想，似不宜明文最長期間，只是如刑後強制治療，畢竟涉及人身自由拘束，就有可能因此陷入長期，甚至終身監禁。故釋字第799號解釋也強調，治療期間越長，越有必要採取替代方式，否則即有違憲可能。

根據《刑法》第87條第1項，若因無責任能力而不罰者，若其情狀足認有再犯或危害公共安全之虞時，法院可宣告施以監護處分。而根據同條第3項，監護處分期間最長為5年，期間若無必要，法院可免除其執行。

而因會被處以監護處分者，必是因有精神障礙或心智欠缺，故監護之處所必為醫療機構，且比起性侵害犯，其原因更屬複雜與多元。也因此，以5年為最長期間，若屆時仍未治療完畢，就必須放棄治療將之釋放，確實有其不妥之處，這也是這幾年此類案件常引起討論之處。

普遍認為，監護處分期間必須延長，但到底是該向上調為幾年又是個問題。若以釋字第799解釋的意旨，將監護處分改成無期間限制，似乎也無違憲之虞，但真是如此嗎？

確實，在監護處分的場合，以病人為對待，必須治療到好為止，無期間上限似為理所當然，也是社會安全保護網的重要一環。只是精神障礙的治療與一般生理疾病不同，恐難以治療到好，而是降低其風險而已。若果如此，也會陷入終身監禁的問題。甚且，若長期治療，尤其是已超過十年，再犯風險仍高，也代表強制監護已無太大效果，則於此時，反該思考替代手段，即社區治療的方式。

總之，對於監護處分期間實不宜改為無期間限制，或可調整到十年；若十年的治療後，再犯風險仍高，就應轉向替代措施，如以社區治療，再配合相對應的電子監控等。只有如此，才能免於違憲的質疑。

好文推薦

吳景欽／現代版《百官行述》若由國民法官審理呢

吳景欽／國民法官如何評議精障犯罪者的監護處分

吳景欽／兇案畫面太血腥會嚇退國民法官嗎

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
Keanna經紀人改口道歉「把妳像爛泥般踩」　她心寒回應了
搭高鐵「隔壁坐帥哥」特務女偷拍送閨蜜　1張照讓4千人驚呆
部桃案838恐成「超級傳播者」　關鍵日曝！商店員工自爆近距離
快訊／北部3縣市大雨！　下波強冷氣團接力「越晚越冷」探9度

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蘇友辰／【性侵犯強制治療釋憲】違憲宣告釋放後何去何從

吳景欽／刑後強制治療的違憲危機

9個月975人被強暴！孟加拉大修法「性侵就判死刑」

兇殘性侵犯趙鬥淳將出獄！住處離受害人1公里　韓裝211具攝像嚴防

性侵犯逃不掉！南韓研發新世代「電子腳鐐」搭配5G　聞汗臭阻犯罪

性侵犯關雄監17年不得假釋　法院要求法務部重新審查

吳景欽／從釋字799看監護處分該改為無期限嗎

獄政人權再進步！監察院將視訊受理監獄收容人陳情

李永然／最高法院取消限量分案須更關注裁判品質

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

吳景欽／從釋字799看監護處分該改為無期限嗎

獄政人權再進步！監察院將視訊受理監獄收容人陳情

李永然／最高法院取消限量分案須更關注裁判品質

北捷手扶梯站左邊遭「借過男」飆罵　美女醫霸氣回嗆11字

《全面啟動》艾略特佩吉宣布離婚！　終結3年婚…曝去年就分居

席林獲最高票仍進不了名人堂！　連9年叩關失敗不想再選了

24歲女兒被江水捲走亡　吸血鬼父母強要185萬「給兒買房頭期款」

花蓮富里稻草藝術季2/4登場！！6米大猩猩　還有超Ｑ龍貓公車站

母哭道歉「後悔讓妳讀護理」　她184字勇敢告白：媽媽我從沒想逃

「飆風玫瑰」羅斯離開汽車城？　快艇、尼克積極報價

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

簽賭教父陳盈助被抄家！角頭不爽陷害內幕曝　身家竟是隱形首富

瘋電影／我在時間盡頭等你　用我的壽命成全妳的夢想

貓星人抓電視「主播的逗貓棒」狂撲空牠疑惑...網笑：誤會大了

法律熱門新聞

吳景欽／監護處分該改為無期限嗎

被指灌草莓酒性侵　逆轉無罪

李永然／廢除限量分案關注裁判品質

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

監察院將視訊受理收容人陳情

獨／不要掙扎，我要O了　性侵得逞

蔡東利／網購慎防淪盜刷集團肥羊

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

性侵友人國中女兒　判刑定讞

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

告訴6月期限　法界：過了就GG

住屋漏水相關法律問題

李善植／吉卜力劇照做梗圖違法嗎

更多熱門

相關新聞

不怕疫情，以色列產房爆滿！

不怕疫情，以色列產房爆滿！

2018年，人口900萬的以色列全年新生兒數量18萬4,370人，首度超越人口2,300萬的台灣新生兒人數18萬1千人。2019年，以色列新生兒18萬2016名，2020年則略降為17萬6千名，應係新冠疫情造成許多人失業之負面因素衝擊造成，以色列是世界上感染新冠肺炎比例最高的國家之一。

監察院將視訊受理收容人陳情

監察院將視訊受理收容人陳情

不爽鄰居抽菸持鋁棒爆頭　判6年定讞

不爽鄰居抽菸持鋁棒爆頭　判6年定讞

浩鼎內線交易案　張念慈二審仍無罪

浩鼎內線交易案　張念慈二審仍無罪

逆子弒父放水流　二審再判無期徒刑

逆子弒父放水流　二審再判無期徒刑

關鍵字：

法律司改人權吳景欽釋字799性侵犯監護處分保安處分違憲

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

台北若「1000例本土確診」將停班課

2歲女被母親拉去跳海　溺水身亡

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

鄭爽「把小孩送去領養」證據曝光　張恒爸怒轟

孕婦護理師被爆守體溫站：沒良心

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面