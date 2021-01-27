吳景欽／從釋字799看監護處分該改為無期限嗎

▲釋字第799號解釋強調，性侵害犯的刑後強制治療期間越長，越有必要採取替代方式，否則即有違憲可能。（圖／視覺中國）

在2020年的最後一天，大法官宣告了針對性侵害犯的刑後強制治療是否違憲，其中，除了程序部分宣告違憲之外，其餘皆採取合憲性的解釋。而其中，針對刑後強制治療沒有期間限制的爭議，此號解釋雖未宣告違憲，但針對某些特殊情況的長期治療仍有違憲疑慮，必須檢討。如此的警告性解釋，也會連動到有關監護處分的修法。

根據《刑法》第91條之1第2項，對於性侵害犯的刑後強制治療，並無最長期間的明文，而是直到再犯危險顯著降低為止，這就不免使此等保安處分可能陷入無限期的拘禁。針對此爭議，大法官釋字第799號解釋認為，由於保安處分並非刑罰，且是以病患而非罪犯為對待，則在性侵害犯的情況不一，自不宜有最長期間的限制，因此不違反《憲法》第23 條的比例原則。

如此的大法官解釋，明顯是基於犯罪實證學派的開宗始祖，即義大利醫生龍布羅梭的想法。因其認為，犯罪乃因人類退化所致，自應以治療方式為對待，既然如此，就不應有期間的限制，保安處分的構想因此而生。

強制治療基於個別化預防的思想，似不宜明文最長期間，只是如刑後強制治療，畢竟涉及人身自由拘束，就有可能因此陷入長期，甚至終身監禁。故釋字第799號解釋也強調，治療期間越長，越有必要採取替代方式，否則即有違憲可能。

根據《刑法》第87條第1項，若因無責任能力而不罰者，若其情狀足認有再犯或危害公共安全之虞時，法院可宣告施以監護處分。而根據同條第3項，監護處分期間最長為5年，期間若無必要，法院可免除其執行。

而因會被處以監護處分者，必是因有精神障礙或心智欠缺，故監護之處所必為醫療機構，且比起性侵害犯，其原因更屬複雜與多元。也因此，以5年為最長期間，若屆時仍未治療完畢，就必須放棄治療將之釋放，確實有其不妥之處，這也是這幾年此類案件常引起討論之處。

普遍認為，監護處分期間必須延長，但到底是該向上調為幾年又是個問題。若以釋字第799解釋的意旨，將監護處分改成無期間限制，似乎也無違憲之虞，但真是如此嗎？

確實，在監護處分的場合，以病人為對待，必須治療到好為止，無期間上限似為理所當然，也是社會安全保護網的重要一環。只是精神障礙的治療與一般生理疾病不同，恐難以治療到好，而是降低其風險而已。若果如此，也會陷入終身監禁的問題。甚且，若長期治療，尤其是已超過十年，再犯風險仍高，也代表強制監護已無太大效果，則於此時，反該思考替代手段，即社區治療的方式。

總之，對於監護處分期間實不宜改為無期間限制，或可調整到十年；若十年的治療後，再犯風險仍高，就應轉向替代措施，如以社區治療，再配合相對應的電子監控等。只有如此，才能免於違憲的質疑。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。