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社會 社會焦點 保障人權

不爽管教高雄男利剪狂刺200刀弒母！竟先叩媒體「我殺死媽媽了」

記者吳銘峯／台北報導

患有思覺失調症的高雄小港區李姓男子，2019年10月間疑似不滿母親管教，竟發狂持利剪刺死母親，死者身上多達200處穿刺傷。李男犯案後還打電話給媒體，稱「我在樓上殺死了我媽媽。」一二審均將他判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2019年10月間，檢警調查，李男因罹患精神疾病，長期在家啃老，當時63歲的母親，對於兒子無業在家看不過去，經常大聲斥責，母子關係並不好。案發當天中午左右，李男疑似先前向母親索討金錢要剪頭髮，但遭拒絕，母子兩人又發生爭執。

爭執過後母親上二樓睡覺，李男氣不過，竟趁著母親熟睡，持利剪攻擊母親。2人發生扭打，最後李男殺死母親。李男犯案後，更換血衣，並打電話給當地的媒體說「我姓李，我在樓上殺死了我媽媽。」警方獲報後趕赴現場，案發現場一片狼藉，木頭椅子被砸毀，另外死者倒臥血泊中，身上有數十道穿刺傷，已經明顯死亡。檢警帶回李男，並依照「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理時，李男否認犯罪，辯稱當時母親情緒很激動，一直提很多以前的事情，又不讓他離開房間，他沒有動手毆打或殺害母親，之後他精神狀況不穩就失去意識；等到恢復意識時，就發現母親倒在地上，他很害怕就打電話請記者幫忙報警、叫救護車，他沒有殺害母親。

法院將李男送精神鑑定，認為李男案發時並未受精神疾病影響，仍有行為辨識能力，應負擔行為責任。另外根據現場的客觀證據，法院認定就是李男殺害母親，確實有罪。一二審法院均將他判處無期徒刑，其中二審高雄高分院認為，李男手段兇殘，「以椅子、鐵製剪刀等重毆、戳刺，達200多處穿刺傷，肺部、肝臟、腎臟多處被刺創，肺臟甚致因而塌陷，臨死前之驚恐及痛苦可想而知。」最後還是將他判處無期徒刑。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

▼利剪弒母的李姓男子。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼殺母嫌犯被帶往警察局偵訊。（圖／記者賴君欣攝）

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