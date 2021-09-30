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民眾黨點出社會安全網漏洞　籲蔡政「別讓民眾活在恐懼不安中」

▲▼民眾黨籲蔡政府實踐承諾，別讓人民活在恐懼中。（圖／翻攝民眾黨臉書）

▲民眾黨籲蔡政府實踐承諾，別讓人民活在恐懼中。（圖／翻攝民眾黨臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

屏東縣一位患有精神疾病的病患，因不滿超商女店員提醒戴口罩，竟攻擊對方「挖眼睛」，導致女店員恐雙眼失明。而這名嫌犯早已是衛生局列管的精神病患，雖然多次進出醫院治療，但出院後就停止服藥，導致病情經常發作，已造成當地居民恐慌。對此，民眾黨呼籲政府，補強社會安全網不能再等，別再讓民眾活在恐懼不安中。

民眾黨指出，總統蔡英文去年就職演說中曾提到，精神疾病、毒癮、家庭暴力等問題，不只是個人或家庭的事，更是政府的事，「當家庭無法妥善照顧這些患者時，政府就有責任介入協助。」但這些年來，我們只看到類似事件一再發生，政府官員們致歉、表達遺憾之後，相關制度的加強卻沒了下文。

民眾黨表示，雖然衛福部與法務部去年合力催生精神處遇的醫療資源，然而最快要到明年，才能跟既有的精神療養院合作，設置4至6家的司法精神病房；而心理衛生社工以及社區關懷員的長期不足，也是社會安全網漏洞百出的關鍵，導致民眾無端暴露在風險之中。

民眾黨立委賴香伶表示，先前鐵路員警遭刺殺的悲劇，已引發各界對司法精神病院 的討論，嫌犯審判中也面對「是否得具保釋放」、「是否得主張因精神障礙而不能辨識行為違法阻卻罪責」、「應否及如何執行監護處分」等爭議，但像是《刑事訴訟法》中關於緊急監護的草案，即使相關作法已有充足討論，至今卻遲遲未進行審議。

民眾黨強調，比起道歉跟遺憾，政府更該做的是補起社會安全網的漏洞，相關制度的建置只差法制化的臨門一腳，政府必須負起保護人民的責任，別再讓民眾活在恐懼不安中。

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