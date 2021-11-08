莽男推一把害死債主　竟佈疑陣裝瓦斯漏氣！判刑8年定讞

▲男子推債主一把，判刑8年定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市黃姓男子，2018年間向牌友鄭女借了20萬元周轉，每月還款利息1萬元，但鄭女竟想提高利息為每月2萬元。2人在鄭女家協商，黃男不滿，推了鄭女一把，鄭女竟因頭撞到茶几，不幸身亡。黃男故佈疑陣，裝成鄭女家瓦斯外洩，但遭檢警識破。一二審均將黃男判刑8年，案經上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男與年近7旬的鄭女為相識多年的牌友，鄭女利用退休金經營地下錢莊，黃男2018年間向鄭女商借20萬元，黃男按時償還1萬元利息，但從未償還本金。案發於2020年4月間，鄭女認為利息太低，因此想要調漲利息為每個月2萬元。黃男認為不合理，到鄭女位在中和區的住處協商。

2人在客廳內爭執，鄭女不願退讓，黃男不滿，趁著鄭女經過身旁時，推了鄭女背部一下，鄭女頭部撞到客廳內茶几邊緣，受有頭臉部外傷之傷害，造成輕微腦震盪，且因嘔吐、食物反溢，導致呼吸道嘔吐物哽塞，因而窒息死亡。

黃男發現死者已經沒有氣息，竟故佈疑陣，先將屍體拖到廚房洗水槽，把屍體上半身固定於廚房水槽內部，再將一旁之瓦斯爐打開呈現漏氣狀態，營造瓦斯漏氣而意外死亡之假象；黃男再將客廳內沾有鄭美涵血跡之處擦拭乾淨後逃離現場。黃男逃亡一週後，打電話給朋友，坦承自己因債務問題殺害鄭女；朋友勸他投案，但黃男不願面對，告知自己想要到新店碧潭投湖自盡。檢警接獲友人通報，在碧潭碼頭逮捕黃男到案。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一二審法院均依照「傷害致人於死罪」判刑8年。其中二審高院審理時，認為死者死因為呼吸道遭嘔吐物堵塞、窒息而死；再加上死者受到的外傷均為表淺性外傷，不會致死，因此二審還是認定黃男並無殺人故意，維持相同罪名、刑度。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。