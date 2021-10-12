　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東挖眼案被害女視力恢復　13日再徹底檢查很快可出院

▲潘姓女子在高雄長庚醫院提受治療 。（圖／莊全成提供，以下同）

潘姓女子在高雄長庚醫院提受治療 。（圖／莊全成提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹超商潘姓女店員於上26日遭患有思覺失調症的楊姓男子挖眼攻擊受創，眼睛險些失明，震驚社會，經高雄長庚醫療團隊積極治療，目前眼睛雖有時還有點不舒服，但幾乎已完全恢復，可以清楚看到外界事物，院方預估明(13)日對她再做一次徹底檢查，如無意外，很快就可以出院。

▲潘姓女子在高雄長庚醫院提受治療 。（圖／莊全成提供，以下同）

潘姓女店員事發後，各界捐款湧入，一度關閉捐款帳號，但後來又啟動，善款不斷湧入；屏東縣政府提醒家屬，「錢來自大眾，要受到大眾監督與檢視，款項必須妥善運用」。

潘家人回應縣府社會處，經過協商，捐款總金額決定不對外公佈，「但捐款若充裕，不排除將錢捐出幫助其他有需要的對象」。

▲潘姓女子在高雄長庚醫院提受治療 。（圖／莊全成提供，以下同）

潘姓女子 。（圖／資料照片）

29歲潘姓女店員於上26日遭患有思覺失調症49歲的楊姓男子攻擊，以手挖她眼睛、抓頭撞地、打她鼻梁，導致嚴重受傷，緊急送高雄長庚醫院治療然。經醫師檢查，視網膜、視神經有受損，一度傳出一眼可能失明，緊急開刀治療，保住了視力，目前已可以清楚看到外界一切，只是眼球偶而會出現短暫的不舒服，她樂觀地表示，「一切會好起來」，並感謝醫療團隊及屏東縣政府團隊的協助。

高雄長庚醫院日前表示，除健保費外，其他醫療費用由院方埋單，讓患者和家屬無後顧之憂。未來她出院，院方後續也會為她安排回診、復健，繼續照顧她的身心。

而屏東縣團隊及警方人員也密切和潘家人聯繫，俟她出院，繼續給予必要協助及保護。

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
「外出不用戴口罩」快了！專家曝關鍵數字：指日可待
第12輪AZ第二劑給這群族！　三大疫苗同步開
狂踩好食券地雷！　經濟部粉專被洗版：爛透了
LIVE／新北女確診「感染源不明」　侯友宜最新說明
強風把人車吹落大排！2公里外找到車　騎士失蹤生死不明
訂外送注意！　熊貓、Uber Eats「不收紙本五倍券」
驚悚影片曝！桃園男牽車「緊貼拖板車頭」　下秒遭輾斃
上周13人打疫苗後死亡！「各廠牌人數」曝光　這家最少

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

颱風沒來路樹倒一堆阻礙交通　桃警冒雨疏導交管

每日少1萬噸污水　宜蘭縣開辦蘇澳地區污水下水道系統

屏東挖眼案被害女視力恢復　13日再徹底檢查很快可出院

國慶活動爆人潮　雙十連假台南湧進逾70萬人

雲林縣府結合肉品市場創「雲饗豬」品牌　今啟動營運

消防發展基金會捐自動心肺復甦機　雲林救護車28輛「全配」達成　

台南第五救災救護大隊大灣分隊辦公廳舍　擴建工程動土

騎遊府城抽好康　利用T-Bike遊台南好禮大放送

郵局五倍券開領　南警加強防詐宣導與安全維護

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

颱風沒來路樹倒一堆阻礙交通　桃警冒雨疏導交管

每日少1萬噸污水　宜蘭縣開辦蘇澳地區污水下水道系統

屏東挖眼案被害女視力恢復　13日再徹底檢查很快可出院

國慶活動爆人潮　雙十連假台南湧進逾70萬人

雲林縣府結合肉品市場創「雲饗豬」品牌　今啟動營運

消防發展基金會捐自動心肺復甦機　雲林救護車28輛「全配」達成　

台南第五救災救護大隊大灣分隊辦公廳舍　擴建工程動土

騎遊府城抽好康　利用T-Bike遊台南好禮大放送

郵局五倍券開領　南警加強防詐宣導與安全維護

山景第一排！陽明山最新「植栽咖啡廳」不限時　秘境花園超好拍

魚刺卡喉「狂吞白飯」反而更痛　女就醫發現刺進大動脈差點喪命

零廚藝料理！瑞典家常菜「風琴馬鈴薯」　一分鐘學會所有步驟

文慧如送妹出嫁當見習　婚禮進度曝光...嘆：真的很辛苦！

等了8個月...鼓鼓確定「明年五月」有好消息了！　曝心情：讓愛循環

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

圓規挾暴雨狂炸！菲律賓多處爆發山洪、土石流　已至少9人罹難

「混亂世代中的文學對話」 當代翻譯作家李靜宜開講

快訊／陳柏惟苦行100小時　刪Q噓爆：回立法院工作！

怎趕都不怕！加拿大熊半夜翻垃圾偷吃　被罵「台語3字」嚇到開溜

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

地方熱門新聞

避免入夜驟雨致災　花蓮緊急撤離1911人

圓規強風吹倒路樹！台東東河一天倒3顆

金山警分局推搶救影片籲泡湯安全

愛爾蘭情侶單車環島遇颱風　警貼心載到旅館安身

新竹女9年生8胎　鄭寶清籲送百萬加住宅

母當街攔警　2分鐘送醫救回抽搐昏倒女童　

即／焰火還沒放完！民眾先衝捷運站

戴資穎揮拍點燃2萬發國慶煙火

台南大灣分隊辦公廳舍擴建動土

台南做工行善團國慶假期趕工修繕

看板砸中轎車網歪樓　警方回應了

國慶連假台南吸引旅遊住宿滿滿

郵局五倍券開領警安全維護

國慶煙火「狂放2萬發」震撼畫面曝！

更多熱門

相關新聞

遭挖眼女店員視力初步正常　本周就能出院

遭挖眼女店員視力初步正常　本周就能出院

屏東縣高樹鄉一家超商日前發生恐怖挖眼案，造成潘姓女店員雙眼重創、顏面受損。高雄長庚接續替潘女完成2次手術，術後恢復狀況良好，至今無視網膜剝離併發症，這兩天潘女已在進行出院前檢查，若追蹤狀況良好，預計這周就能出院。

外送員與店家口角　店員揮掃把+語帶恐嚇將被傳喚

外送員與店家口角　店員揮掃把+語帶恐嚇將被傳喚

里港警率義交+志工　路口4語言交通安全宣導

里港警率義交+志工　路口4語言交通安全宣導

快訊／屏東高樹「溪水暴漲」！4男一度困沙洲

快訊／屏東高樹「溪水暴漲」！4男一度困沙洲

外送員詢問出餐順序　竟遭餐館威脅逼轉單

外送員詢問出餐順序　竟遭餐館威脅逼轉單

關鍵字：

屏東高樹超商女店員長庚醫院捐款

讀者迴響

熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面