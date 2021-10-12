屏東挖眼案被害女視力恢復　13日再徹底檢查很快可出院

▲潘姓女子在高雄長庚醫院提受治療 。（圖／莊全成提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹超商潘姓女店員於上26日遭患有思覺失調症的楊姓男子挖眼攻擊受創，眼睛險些失明，震驚社會，經高雄長庚醫療團隊積極治療，目前眼睛雖有時還有點不舒服，但幾乎已完全恢復，可以清楚看到外界事物，院方預估明(13)日對她再做一次徹底檢查，如無意外，很快就可以出院。

潘姓女店員事發後，各界捐款湧入，一度關閉捐款帳號，但後來又啟動，善款不斷湧入；屏東縣政府提醒家屬，「錢來自大眾，要受到大眾監督與檢視，款項必須妥善運用」。

潘家人回應縣府社會處，經過協商，捐款總金額決定不對外公佈，「但捐款若充裕，不排除將錢捐出幫助其他有需要的對象」。

▲潘姓女子 。（圖／資料照片）

29歲潘姓女店員於上26日遭患有思覺失調症49歲的楊姓男子攻擊，以手挖她眼睛、抓頭撞地、打她鼻梁，導致嚴重受傷，緊急送高雄長庚醫院治療然。經醫師檢查，視網膜、視神經有受損，一度傳出一眼可能失明，緊急開刀治療，保住了視力，目前已可以清楚看到外界一切，只是眼球偶而會出現短暫的不舒服，她樂觀地表示，「一切會好起來」，並感謝醫療團隊及屏東縣政府團隊的協助。

高雄長庚醫院日前表示，除健保費外，其他醫療費用由院方埋單，讓患者和家屬無後顧之憂。未來她出院，院方後續也會為她安排回診、復健，繼續照顧她的身心。

而屏東縣團隊及警方人員也密切和潘家人聯繫，俟她出院，繼續給予必要協助及保護。