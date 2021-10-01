屏東挖眼男震驚全台　衛福部擬設「司法精神病房」推長效針劑

記者柯沛辰／綜合報導

屏東縣一名超商女店員遭楊姓男子徒手挖眼，引發社會大眾對精神病患傷人事件的討論。衛福部9月30日下午開會決議，專案處理無法規則治療或有暴力前科的精神病患，除積極推動替病患使用長效針劑，加強列管個案，未來也將補助醫院籌設「司法精神病房」。

衛福部心理及口腔健康司表示，目前已將楊姓個案護送至精神醫療機構進行治療，屏東縣衛生局和醫院將共同討論後續治療處置。司長諶立中接受《中央社》訪問時表示，未來將加強管理社區高風險、不遵醫囑、不規律就醫的精神病個案，引導其規律就醫，並持續推動長效針劑使用。

事實上，心口司與健保署早在今年7月就合作推動「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」，原因是思覺失調症病人較無病識感，希望改善抗拒或自行停藥等問題，避免病情復發，因此相關辦法已在9月15日正式公布。

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根據方案內容，參與的院所除可依現有品質指標表現獲得年度獎勵費用，而且每新增照護1名「當年度連續施打長效針劑4個月以上」的固定就醫個案，還可獲得1000點獎勵。另外，考量院所照顧非固定就醫、久未就醫病人要投入更多心力，因此每個案獎勵1500點。

目前衛福部也正與法務部共同規劃籌設「司法精神病房」，專責收治法院裁定監護處分、有潛在暴力風險精神病人，為其提供積極治療，預計今年先補助1到2家醫院設置，明年則分別可在北、中、南、東部共計4到6家醫院設立「司法精神病房」。

▼楊男自行停藥，導致病情復發，失控對超商女店員施暴。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼村民憤怒發動連署，要將楊男趕出村子。（圖／記者陳崑福翻攝）