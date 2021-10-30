　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王鼎棫／欠缺社會安全網的城市，是反覆製造「小丑」的化學池

▲▼傑瑞德雷托「小丑」《查克史奈德之正義聯盟》劇照 。（圖／翻攝自Twitter／DC）

▲漫威電影的反派角色——小丑，想傳達的訊息為「好好正視我們的社會安全網，是否能承接所有有需要的人 」。（圖／翻攝自Twitter／DC）

編按：本文轉載自《進擊的公民—探索社會議題的法律指南》一書，內容橫跨法律、歷史與社會學，輔以《進擊的巨人》，每篇文章最後統整出「調查兵團的生存札記」，透過書中每個篇章，帶領你我從議題思考法律，從法律反思議題，看懂社會事。

「驅逐巨人？誰要做那種麻煩事？不如說我最討厭人類了，被巨人毀滅正好。也就是說我就是人類的敵人。懂了嗎？我就是低級又惡劣的壞孩子。」——希斯特雷亞・雷斯《進擊的巨人，第3季第44集：願望》

配樂響起，進入正片，收音機播著收垃圾工人打算長期罷工的消息。主播形容街上惡氣沖天，不分貧民區及高級住宅區，路人紛紛走避。這則消息，反映出高譚市的貧富懸殊，從內到外腐敗得臭不可聞。

電影《小丑》的主角亞瑟，一邊聽著廣播、一邊安靜地看著鏡子，熟練地為自己化妝。在主播若無其事的聲音中，宛如反射動作，他將兩手食指插進了嘴角，勉力拉起略垮的臉頰，展現出皮笑肉不笑的面容，但他的眼神中卻滿是苦情。

此時的我們還不知道，亞瑟其實是社會安全網破掉後的犧牲者與反動者。

我也不會說他是想要解放社會的革命家，因為片中一再強調他並沒有「政治意識」，我反而覺得他比較像蝙蝠俠系列電影《黑暗騎士》中，角色管家阿福所說的，那一個「純粹想看世界燃燒的人」。

是怎樣的孤立無援，引發他燃燒世界的慾望？

起初陷入困頓的亞瑟，就像《精神疾病製造商：資本社會如何剝奪你的快樂？》一書提及的：「沒有任何情感痛苦是先天的，也就是說，沒有證據證明它是大腦患病或基因缺陷的產物。但卻有相當多證據指出，它是由極端的不平等所導致，再加上個人主義的提倡、公共服務大肆刪減，導致人們孤立無援感與日俱增，助長了憂鬱和焦慮症。」

劇情一開始，亞瑟還能拖著殘破不堪的心靈與身軀，忍受經濟拮据以及他人對精神疾病的異樣眼光，兢兢業業地出演派對小丑或脫口秀，嘗試為這個苦悶的世界帶來歡笑。後來，隨著百業蕭條、預算緊縮，最後竟連透過政府補助使用公部門的心理諮商服務，保有自己向世界宣洩及傳達情緒的唯一出口都不可得。

如同日本NHK採訪小組探訪日本各地孤獨終老的人們後所寫的《無緣社會》一書所言：「防止社交孤立的系統，首先是人與人的互相扶持（家庭安全網）；接著是企業雇用勞工，使勞工獲取的穩定薪資（企業安全網）；最後是政府的保障（社會安全網）。」

當亞瑟翻起母親的過去，發現難以接受的真相，讓他對家庭徹底失望；又因一時失誤，瞬間失去在職場立足的機會，最後連政府福利都不願伸出援手。亞瑟的家庭、企業及社會安全網前後全面瓦解，讓他忍不住憤慨，對群眾訴說：「就算我今天路死街頭，你們也會橫跨我的屍體而過」。因為他也只不過是大城市的冷漠與放任下，尋常的景色之一。

描述日本現象的《反貧困：逃出溜滑梯的社會》書中警告：「只要我們一不小心踩滑了腳，就會毫無阻攔地一路跌落到最底層的生活。這就是我們現在所處的『溜滑梯社會』。（作者按：而亞瑟前半生的劇情，鮮明地描繪出這一點）。」

《收入不平等：為何他人過得越好，我們越焦慮？》這本書進一步解釋：「當貧富差距越來越大，人們就越容易以高低階級來評價自己與他人。也正因為擔憂自己落於人後，為了避免自卑，『防禦性的自戀』等現象也隨之衍生。」

出於這樣的防禦性自戀，亞瑟在片中緩緩地吐露這句臺詞：「過去我以為我的人生是部悲劇，原來我的人生應該是齣喜劇。」當他甩開主流價值觀的包袱，用自己定義的劇本面對一切時，亞瑟2.0——小丑的人格——瞬間誕生。而自我感覺良好雖然使亞瑟從憂鬱及低落中解脫，但現實與內心形象之間的落差，對他來說是種龐大的負擔。為支撐這一個反噬身心的嶄新人格，就讓他就此踏上了反社會的不歸路。

有意無意的槍聲，無形中成為一種號召？

如果說電影《蝙蝠俠：黎明昇起》中，大橋上點燃的「火焰蝙蝠」是重新找回希望與秩序的象徵符號；那麼小丑所犯下的種種殺人行為，無形中則是一種打破失落與壓迫的號召。

也許是同樣擁有在社會底層掙扎、想讓自己與他人平起平坐，又渴望贏別人的微妙心態，當人們看到小丑持槍攻擊上層階級時，心裡長期壓抑的能量也因而釋放。各界四散的負能量，迅速成為凝聚群眾的黏著劑，群眾紛紛以小丑形象為「外包裝」，輕易地以「正義」之名為號召，對各種「不平等」發出巨大聲響，堂而皇之地將各種對世間的反感形諸表面。

群眾四處占領街道，想推翻秩序與公權力，想讓一切回到原始的樣子；人們平日累積的憤怒一觸即發，每個人都曝露在隨時相互攻擊的狀態。不要覺得這樣的場景只會出現在電影裡，2019年初臺灣也曾有憤怒的人們齊聚一堂，打算對「該死的」家暴者發動私刑。

▲▼孩童,兒童,虐待,毆打,罵人,性侵,虐童,男童,小孩,小朋友,狼爪,色狼,。（圖／CFP）

▲當社會安全網破了洞，你我都可能是下一個受害者。（圖／CFP）

如同我們在〈不爽判決？集體出征！——社會新聞裡的私刑正義到底制裁了誰？〉提過，若放任這些憤恨不管，讓它逐漸累積、變大，豢養人人自行發動暴力的基礎，徹底忘卻法治演化的作用。那麼規範背後所要維護的秩序終將解體破敗，電影中的萬惡城市「高譚市」將不再只是一個虛構的場景，而將會是你我的真實日常。

一如《規則的烏托邦：官僚制度的真相與權力誘惑》書中所嘲諷的：「事實上，超級英雄幾乎都沒有任何想像力可言。儘管蝙蝠俠韋恩是世界巨富，但他似乎想不出來什麼方式來對抗惡棍，除了創造出更加高科技的武器來對抗歹徒，不然就是把錢花在偶然出現的慈善場合裡……。」

換言之，幾乎所有的超級英雄都沒有想到自己可以打造、創造或興建任何有利大眾的事物；相較之下，惡棍的創意似乎無窮無盡，他們總是有各種計畫、想法與理念。在一開始時，出於潛意識，我們傾向於認同惡棍。畢竟，他們才是能夠帶來樂趣的人。

面對困頓，每個人心中都有造成社會混亂的潛在欲望。小丑只是坦然接受自己的慾望，率然成為可怕又迷人的反派角色。但這樣的欲望，只能在閱讀作品時流露，不能任之蔓延於現實社會；於是，不論是否為創作者們的有意控制，歷來的英雄電影中，絕大多數的超級英雄最後都能順利解決混亂，而惡棍們作為秩序破壞者，則是在劇情框架下，終究會吞下該有的惡果惡報。

國內外有許多評論紛紛表示他們擔心電影《小丑》可能會引發相似際遇之人的感同身受，進而帶動模仿效應、破壞社會秩序，因此在國外，部分戲院播出首映場次時，裡裡外外都戒備森嚴。這樣的感同深受論不無道理，因為劇情多少會引發我們生命經驗的共鳴，但我們更應該要注意的是電影《小丑》主要想傳達的訊息──應該好好正視我們的社會安全網，是否能承接所有有需要的人？如果我們錯看這件事，只把這部電影扣上製造危還責任的大帽子；只想著如何對抗歹徒，卻不願意制定任何有利於將來的規畫，豈不是又再度走回「不解決問題，只解決被問題困住的人」的老路？

打破冷漠、迎向陰暗，避免製造下一個失落

有別一般英雄漫畫改編的影片，這部作品留給觀眾不少接續思考的餘韻──是否該為苦難負責的不只是具體的個人，也包含身後的某種結構或制度？隨著小丑的新人格升起，他翩然起舞的姿態，反映出如果問題無法徹底改善，形同默許不義改用不同形式，在大城市裡繼續蔓延。

小丑確實讓我們多了幾分同情，甚至還能讓觀眾站在他的角色立場上對世界產生反感。令人不禁想像：如果小丑真的從螢幕走入真實世界的臺灣，也許一樣會有意無意煽動人們情緒，引發片中暴動四溢的結果，這或許就是他所設想並樂見的情形吧？

因為比起別部系列電影中輕鬆自在、笑著說「 Why so serious?」的小丑 ，這部片所設定的小丑更想讓世界看見並正視一件事──像他這樣的人，確實活生生地存在於你我身邊。如果我們選擇繼續冷漠，不伸出雙手承接他們，那麼可以想見的是，陰暗深處會再出現下一個失落之人。有朝一日他們將集結起來，用累積已久的憤恨撕裂整個社會。

問問自己，走出電影院，我們是否就已抽離這部電影、回到現實世界，然後繼續服膺這社會帶給我們的一切？我們是否就如片中坐在劇院裡的上流人士，將上演的底層人物悲劇當成喜劇來看？

當我們多數人希望凡事都能穩定發展，集體秩序是理所當然的內心渴望；可是別忘了，當那些被逼到牆角的人們發自內心吶喊自由，想免去來自社會的無情壓迫，「離經叛道」是必然的反射動作。

因此，如果我們能在現實生活中冷靜穿梭、認真思考兩方的處境，並試圖找出平衡點，或許我們就能早日脫離這「只需糟糕的一天，就能令人瘋狂」的世界。

如同法國哲學家尚─保羅・沙特（ Jean-Paul Sartre ）所主張：「我們不但對自己的行為有責任，更對這個世界有責任；因為外部現實與自己並非不同二元對立的狀態，外部的現實是依據我們的運作才成為現今的狀況，兩者間是不可分割的，也就有把現實當作自己的事，試圖把它變得更好的必要。」

調查兵團的生存札記

▲▼進擊的公民-表格

▲▼《進擊的公民—探索社會議題的法律指南》。（圖／新學林出版提供）●王鼎棫法律白話文運動網站主編，東吳及靜宜大學法律學系兼任講師，東吳大學法律學系博士班候選人（專攻高齡社會法制）暨社會學系碩士生。喜歡微醺下的寫作與閱讀。曾在國定古蹟裡擔任大法官助理，看見許多憲法時刻的創造發微。幻想一個就算沒有政府，人人也都能互享資源、互相尊重的世界。以上言論不代表本報立場。

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者　網：神一般的存
五大電信最新「門號數量」出爐！　這家成長幅度最大
賈永婕罕見說重話！決定追究肇事者　萬人讚爆
Albee男友求歡：我們去打X！她激讚「size無可挑剔」　
妻難產變植物人！老公訴離遭駁回　更一審大逆轉
飛利浦氣炸鍋「下殺2000元！」　想瘦必備
「爸媽急借18萬交屋」碩士哥存款哭見底！網看傻：贏了80%的
《大學生》女星被趕出咖啡廳！　哭著離開：不知哪做錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

王鼎棫／欠缺社會安全網的城市，是反覆製造「小丑」的化學池

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

王鼎棫／欠缺社會安全網的城市，是反覆製造「小丑」的化學池

無法複製的舞台！池上秋收藝術節獨家　9m88+雲門同台跳舞一次OK

台南市紀西花女士　榮獲環保署2021年績優環境教育志工

籃網老闆蔡崇信認交豪華稅是長期投資　會耐心等待厄文歸隊

楊恩上籃不慎撞到裁判　遭NBA判肢體接觸罰450萬台幣

名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者　網：神一般的存在

她照顧81歲失智街友「遇真愛」身家4千萬　不滿結婚判撤銷上訴了

等到了！CoCo秋冬限定「小芋圓」回歸　這杯直接爽嗑3種料

騎乘單車輕旅行　黃偉哲：歡迎慢遊台南安平好風光

「中性穿搭」打破刻板印象！5位帥氣Girl Boss是完美範本

「美牛可以美豬當然也可以」　蔡英文：為經貿布局「公投票要蓋不同意」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

法律熱門新聞

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

告訴6月期限　法界：過了就GG

狼警性侵當事人　二審判4年半

李家豪／法扶提供誰法律援助

劉彥君／地上權住宅知多少

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

不滿噪音　殺害老翁判無期定讞

雷皓明／濫訴有罰則　善用司法資源

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

李善植／和解書有法律效力嗎

更多熱門

相關新聞

「超級搖頭丸」害死3少年　輕判定讞

「超級搖頭丸」害死3少年　輕判定讞

男子陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋等3人明知超級搖頭丸（PMMA）毒性極強，還向多名少年兜售毒品咖啡包，一個月內有3名少年因此死亡。一審認定3人犯下「殺人罪」，重判25年、19年。二審將3人殺人部分改判無罪，僅依照販毒罪輕判8年以下刑期。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

小玉盜臉影片流傳 該如何下架？

小玉盜臉影片流傳 該如何下架？

李家豪／法扶提供誰法律援助

李家豪／法扶提供誰法律援助

女籃狼教練教自慰　二審獲判緩刑

女籃狼教練教自慰　二審獲判緩刑

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

關鍵字：

法律司改人權王鼎棫法律白話文運動小丑進擊的公民社會安全網無差別殺人虐童家暴

讀者迴響

熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

「20種工作」在10年後恐式微消失！

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

林依晨產後首露面！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

江宏傑認與福原愛有聯絡　鬆口《全明星3》卡司

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面