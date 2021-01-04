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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／國民法官如何評議精障犯罪者的監護處分

▲▼精神障礙，精神疾病，殺人，犯罪。（圖／視覺中國）

▲《國民法官法》中針對被告無責任能力，在判決無罪後得決定是否要為監護處分，卻法無明文。（圖／視覺中國）

2023年1月1日將實施的《國民法官法》，因前三年的適用範圍是故意犯罪因而發生死亡結果的案件，則在這幾年常引起爭議的殺人罪，就必然是國民法官首先審理的對象。而因這類案件對於殺人事實往往無太大爭議，僅在於行為時是否有精神障礙，致使違法辨識或行為控制能力的喪失，即責任能力之有無。故若國民法官合議庭評議被告無責任能力，在判決無罪之後，也得決定是否要為監護處分。只是關於此部分的評議方式，卻在《國民法官法》中付之闕如。

在適用《國民法官法》的案件裡，必須由3位法官與6位國民法官組成合議庭來審理。6位國民法官除了要判斷犯罪事實有無外，也得與法官同為罪名的適用，甚至是量刑，因此在殺人案件評議時，在多數的情況下，恐都會在行為時的責任能力打轉。而依《刑法》第19條第1項，行為時有精神障礙，致造成違法辨識或行為控制能力有所欠缺者，就屬無責任能力，必須判決無罪。

至於行為時是否有精神障礙，就相當依賴精神鑑定報告，但在鑑定報告確認被告有精神疾病之後，就必須由合議庭來判斷是否因此影響違法辨識或行為控制能力。但由於此等判斷屬於一種法律評價，審判長勢必得對此等概念，向6位國民法官解說，再來進行討論。

而在有無責任能力的評議，直接涉及有罪、無罪，依據《國民法官法》第83條第1項，若要判處有罪，必須有三分之二以上同意，且兼含有法官與國民法官的意見，若無法達此門檻，就必須判決被告無罪。

只是根據《刑法》第87條第1項，因無責任能力而不罰者，若有再犯或有危害公共安全之虞時，必須同時宣告五年以下的監護處分。也就是說，若國民法官合議庭評議為無責任能力而無罪時，就得進行監護處分的評議。但就此保安處分的評議，《國民法官法》竟無任何規定，實屬規範的一大缺漏。

可能的原因，首先是《國民法官法》基本上以日本《裁判員法》為藍本，而因日本《刑法》中不像我國有所謂保安處分規定。其次可能的原因，即是認為保安處分應屬於量刑的範疇，評議方式自以量刑評議方式進行。

只是在我國，刑罰與保安處分乃屬不同的處遇手段，兩者本質不同，自不能等同視之，則於《國民法官法》就應針對保安處分的評議加以明文。只是在《國民法官法》實施前，若未就此修法補足，則於正式施行時，關於保安處分的評議未明文下，似乎也不能因此解釋，此部分專屬於3位法官之權力，似就只能採取量刑評議的門檻，即以二分之一的附條件決來決定。

但以監護處分來說，先得判斷是否有再犯或危害公安之虞，此於有罪、無罪的判斷類似，似就得比照有罪必須達三分之二的附條件決，只有在決定必須監護處分，再來的期間決定才比照量刑評議。不過，為了避免解釋的分歧，還是得在正式實施前趕緊修法，以彌補規範的缺漏。

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