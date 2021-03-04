政院修法精障犯強制監護5年　延長上限「無次數限制」

▲嘉義鐵警李承翰遭鄭再由持刀刺殺案，台南高分院以殺人罪判鄭再由17年、強制監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者陳家祥／台北報導

殺警案補漏洞！近來常有社會案件犯嫌因精神異常獲判無罪，如發生在嘉義車站的鐵路警察李承翰遭刺死案，引發相關配套修法討論。行政院4日院會拍板相關修法，現行刑法規定，強制監護、司法監護的期間均為5年以下，此次修法將明定延長監護處分期間，「每次延長期間為3年以下，無次數限制」，並採法官保留及定期評估原則。

針對刑法第87條、第98條修正草案，蘇貞昌4日在院會中裁示通過，函請立法院審議。蘇貞昌說，基於社會是連帶的、政策是連動的，制度哪個地方沒設計好，往往事件發生就會引起軒然大波，因此社會安全網是如此重要。

蘇貞昌表示，當事件發生後再亡羊補牢，往往遺憾已經造成，如果能洞燭先機、參酌外國先進法令，或是大家都用心設計社會安全網、運作有力，就可以保護同胞免於憾事發生，「希望相關法制建立，讓社會安全網更有效，不只是救人權保護，以及憾事不要再發生，這也是大家必須一起努力的地方」。

法務部指出，鑑於行為時因精神障礙或其他心智缺陷而有刑法第19條不罰或減輕其刑之情形，若其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞而施以監護，現行刑法規定監護期間均為5年以下，未能因應個案具體情節而有所不足，爰提出刑法第87條、第98條修正草案，明定延長監護處分期間、每次延長期間為3年以下，無次數限制，並採法官保留及定期評估原則。

配合刑法修正，本次亦修正保安處分執行法相關規定，草案採「分級分流」、「多元處遇」、「流動迴轉」、「定期評估」及「轉銜機制」。亦即，視受處分人情況予以不同處遇，除監護處分執行之初，依受處分人之狀況予以分級分流外，於執行監護處分期間，得依具體情形而變更執行方式。

▲嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺因公殉職。（圖／記者林悅翻攝）

法務部指出，如對於狀況好轉之受處分人，原收治於司法精神醫院者可轉至地區醫療機構繼續治療，或交由家屬、調整為門診治療；若對狀況惡化之受處分人，得由門診治療，改收治於精神醫療機構或司法精神醫院，據以妥適執行等。

另外，對受處分人予以定期評估，亦即，執行監護處分之處遇方式、延長或免其監護處分時，均得參酌評估小組之評估意見，並得徵詢醫師等專業人員之意見。而於監護處分期間屆滿前，則設轉銜制度，檢察機關將召開轉銜會議，將受處分人轉銜予當地衛生、警政、社會福利、教育、勞動主管機關，由主管機關依權責提供受處分人就醫、就業、就學、就養、心理治療、心理諮商及其他社區照顧服務，以無縫接軌。

本次修法草案，經過行政院縝密的討論及審查，於今日院會通過，代表政府建構更完善社會安全網之決心，俟將來立法通過後，將能無縫落實社會安全之維護及兼顧人權保障，貫徹我國身為法治國之憲法基本原則之要求，也使監護制度與時俱進。

▲鐵路勇警李承翰父親李增文公祭。（圖／記者翁伊森攝）