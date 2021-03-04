　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院修法精障犯強制監護5年　延長上限「無次數限制」

▲嘉義鐵警李承翰遭鄭再持刀刺殺案，台南高分院以殺人罪判鄭再由17年、強制監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉義鐵警李承翰遭鄭再由持刀刺殺案，台南高分院以殺人罪判鄭再由17年、強制監護5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

殺警案補漏洞！近來常有社會案件犯嫌因精神異常獲判無罪，如發生在嘉義車站的鐵路警察李承翰遭刺死案，引發相關配套修法討論。行政院4日院會拍板相關修法，現行刑法規定，強制監護、司法監護的期間均為5年以下，此次修法將明定延長監護處分期間，「每次延長期間為3年以下，無次數限制」，並採法官保留及定期評估原則。

針對刑法第87條、第98條修正草案，蘇貞昌4日在院會中裁示通過，函請立法院審議。蘇貞昌說，基於社會是連帶的、政策是連動的，制度哪個地方沒設計好，往往事件發生就會引起軒然大波，因此社會安全網是如此重要。

蘇貞昌表示，當事件發生後再亡羊補牢，往往遺憾已經造成，如果能洞燭先機、參酌外國先進法令，或是大家都用心設計社會安全網、運作有力，就可以保護同胞免於憾事發生，「希望相關法制建立，讓社會安全網更有效，不只是救人權保護，以及憾事不要再發生，這也是大家必須一起努力的地方」。

法務部指出，鑑於行為時因精神障礙或其他心智缺陷而有刑法第19條不罰或減輕其刑之情形，若其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞而施以監護，現行刑法規定監護期間均為5年以下，未能因應個案具體情節而有所不足，爰提出刑法第87條、第98條修正草案，明定延長監護處分期間、每次延長期間為3年以下，無次數限制，並採法官保留及定期評估原則。

配合刑法修正，本次亦修正保安處分執行法相關規定，草案採「分級分流」、「多元處遇」、「流動迴轉」、「定期評估」及「轉銜機制」。亦即，視受處分人情況予以不同處遇，除監護處分執行之初，依受處分人之狀況予以分級分流外，於執行監護處分期間，得依具體情形而變更執行方式。

▲嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺因公殉職。（圖／記者林悅翻攝）

▲嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺因公殉職。（圖／記者林悅翻攝）

法務部指出，如對於狀況好轉之受處分人，原收治於司法精神醫院者可轉至地區醫療機構繼續治療，或交由家屬、調整為門診治療；若對狀況惡化之受處分人，得由門診治療，改收治於精神醫療機構或司法精神醫院，據以妥適執行等。

另外，對受處分人予以定期評估，亦即，執行監護處分之處遇方式、延長或免其監護處分時，均得參酌評估小組之評估意見，並得徵詢醫師等專業人員之意見。而於監護處分期間屆滿前，則設轉銜制度，檢察機關將召開轉銜會議，將受處分人轉銜予當地衛生、警政、社會福利、教育、勞動主管機關，由主管機關依權責提供受處分人就醫、就業、就學、就養、心理治療、心理諮商及其他社區照顧服務，以無縫接軌。

本次修法草案，經過行政院縝密的討論及審查，於今日院會通過，代表政府建構更完善社會安全網之決心，俟將來立法通過後，將能無縫落實社會安全之維護及兼顧人權保障，貫徹我國身為法治國之憲法基本原則之要求，也使監護制度與時俱進。

▲▼鐵路勇警李承翰父親李增文公祭，李姊叩首淚崩。（圖／記者翁伊森攝）

▲鐵路勇警李承翰父親李增文公祭。（圖／記者翁伊森攝）

ET快訊
福原愛狠斷大姑！　兩人硬起來互退IG追蹤
快訊／南韓接種AZ疫苗後5死　20多歲女亡
快訊／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！　1人慘死
罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局怒回擊：傷了所有不孕婦女
快訊／福原愛首發聲明道歉了！
金志洙跪下道歉！　被爆拍性愛片傳給同學看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜登國家戰略指南明確「挺台」　外交部：繼續強化全球夥伴關係

南韓爆2起AZ疫苗死亡案例　侯友宜：願意率先施打

AIT挺台灣鳳梨　黃智賢怒嗆「噁心」：美國進口了嗎？

國民黨批鳳梨大戰台農發神隱：危機處理SOP「先做圖再甩鍋」

政院修法精障犯強制監護5年　延長上限「無次數限制」

台灣農業種苗、技術外流大陸　陳亭妃：國民黨「買辦」無法卸責

數位身分證未立專法先偷跑？　內政部：管理辦法依循法制程序修正

國民黨批陳吉仲玩弄數字　高喊開拓澳洲市場「只賣56kg鳳梨乾」

雲端最前線／AZ疫苗到了！台應重啟食品加工業？

政府號召買鳳梨挺台灣農民　時力：不是解決問題的方式

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

拜登國家戰略指南明確「挺台」　外交部：繼續強化全球夥伴關係

南韓爆2起AZ疫苗死亡案例　侯友宜：願意率先施打

AIT挺台灣鳳梨　黃智賢怒嗆「噁心」：美國進口了嗎？

國民黨批鳳梨大戰台農發神隱：危機處理SOP「先做圖再甩鍋」

政院修法精障犯強制監護5年　延長上限「無次數限制」

台灣農業種苗、技術外流大陸　陳亭妃：國民黨「買辦」無法卸責

數位身分證未立專法先偷跑？　內政部：管理辦法依循法制程序修正

國民黨批陳吉仲玩弄數字　高喊開拓澳洲市場「只賣56kg鳳梨乾」

雲端最前線／AZ疫苗到了！台應重啟食品加工業？

政府號召買鳳梨挺台灣農民　時力：不是解決問題的方式

ㄧ年內神速造疫苗「改寫人類歷史」　節目揭新冠肺炎背後尖端科學

AZ疫苗來惹　但懷孕者能否打COVID-19疫苗？醫生「白話文」翻譯衛福部QA在此！

路邊誘捕受傷橘貓「回家越養越毛」　5個月後仙氣大眼驚豔萬人！

夫為抓外遇「冒妻名與男聊色」挨告　違法蒐集個資下場慘

金沙集團撤賭城！出售價值1700億標誌房產　將重心轉往亞洲

她好心問暖…下秒竟慘遭流浪漢「拉進帳篷」　公園4男集體輪姦！

男女過夜「不發生關係」機率多大？　網曝1關鍵：真的有可能

Hyunda Venue推出「都會探險版套件」　3萬元優惠價打造鮮明風格

香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別

台南水情嚴峻！高雄4日起停止支援送水　若再惡化恐分區供水

政治熱門新聞

停止炒作鳳梨！港媒狠酸民進黨

退休軍公教轉任私校　未來不需停終身俸

遭爆出賣台灣農業技術　連營否認

快訊／國民黨團委員會協調陷僵局　鄭麗文請辭書記長

張亞中嗆江啟臣：民進黨話術也學　

民眾討論「撤簽」藻礁連署　蔡英文：行政部門、民進黨持續溝通

談鳳梨遭陸網刪文　蔡正元：某些大陸人玻璃心

國民黨打臉陳亭妃：金鑽鳳梨是「綠營里長夫人」外流大陸

共軍運8技偵機、運8反潛機今擾台

國民黨團委員會名單出爐！謝衣鳳中籤續留經濟　翁重鈞落腳司法

江啟臣稱陸為主要威脅　趙少康：蔡英文挑釁釀兩岸急凍

228人權律師遭滅口！導覽員反應民眾氣炸

公務員月退基金免課稅明年實施　李來希嘆：這是遲來的正義！

新北5496人優先施打新冠疫苗　16家醫院列第一梯

更多熱門

相關新聞

數位身分證未立專法先偷跑？　內政部：管理辦法依循法制程序修正

數位身分證未立專法先偷跑？　內政部：管理辦法依循法制程序修正

原定今年實施的數位身分證，在各界質疑資安問題下行政院日前裁定由於訂定專法，取得社會共識後再依法辦理；不過有民間團體質疑，數位身分證專法尚未立法，管理辦法已送進立法院。對此，內政部表示，管理辦法是行政院指示立專法前所修正發布，目前尚未訂定施行日期，修正條文均尚未生效。目前相關政府部門刻依行政院決議研議專法，管理辦法也將配合專法立法後檢討修正。

公務員月退基金免課稅明年實施　李來希嘆：這是遲來的正義！

公務員月退基金免課稅明年實施　李來希嘆：這是遲來的正義！

退休軍公教轉任私校　未來不需停終身俸

退休軍公教轉任私校　未來不需停終身俸

「您的疫苗已經送達！」　蘇貞昌：如果大家有疑慮我先打

「您的疫苗已經送達！」　蘇貞昌：如果大家有疑慮我先打

政院：不增加天然氣　就要增加燃煤

政院：不增加天然氣　就要增加燃煤

關鍵字：

行政院蘇貞昌法務部

讀者迴響

熱門新聞

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

法鬥「大→中→小」長相一樣驚呆網

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面