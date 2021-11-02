馬英九：蘇貞昌曾跳針痛批　「扁政府公投法是鳥籠公投」

▲馬英九赴凱道夜宿現場。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

為力拚1218四項公投過關，台北市議員羅智強發起「夜宿凱達格蘭大道49天」活動。今（2）日晚間，前總統馬英九現身力挺，他表示民進黨就是靠公投起家，時任台北縣長的蘇貞昌還曾當面向他痛批，扁政府時期通過的公投法是鳥籠公投。

馬英九表示，前總統陳水扁任內舉辦過兩次公投綁大選，力推兵購公投、黨產公投、入聯公投，且民進黨在野時期，黨主席蔡英文也曾主導美牛公投，2010年ECFA簽署前，還要求鳥籠式公投法修正，但連署沒有成功，並揚言重返執政後要發動公投。

馬英九也提到，蘇貞昌擔任台北縣長時，要求要辦公投辯論，他當黨主席時也宣示過，反核四公投要綁2014年七合一選舉，當時雙方還在總統府面商核四議題，蘇貞昌不斷跳針痛批扁政府通過的公投法是「鳥籠公投」。

馬英九說，可見民進黨當年多熱愛公投，公投絕對是民進黨的神主牌，然而2016年民進黨重返執政後，蔡英文是如何違反理念，背叛公投。

馬英九晚間8點現身，為羅智強的新書《公投叛徒民進黨》寫下序文。此外，立院「女戰神」陳玉珍晚間10點也會抵達現場，一起夜宿凱道，並與羅智強一同直播強力宣傳本次公投「4個同意」的理由。

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