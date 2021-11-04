馬英九三中案無罪　檢方續戰二審最快時間點曝光

▲前總統馬英九被控賤賣國民黨三中等黨產案，纏訟3年，日前一審判決無罪，檢方將對馬英九等人提起上訴。（圖／國民黨提供）

記者黃宥寧／台北報導

前總統馬英九等人被控賤賣國民黨黨產，使國民黨受損72億元，觸犯《證交法》特別背信等罪，遭檢方請求從重量刑的馬英九、前國民黨中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清均獲判無罪，國民黨前副秘書長蔡正元判3年6月徒刑，據了解，北院最快下周將判決書送達台北地檢署，檢方很可能11月底前將三中案上訴、續戰二審。

台北地檢署2018年起訴指控，馬在擔任黨主席時，為了解決黨政軍退出媒體的問題，在沒有急迫性的情況下，主導張、汪以「天龍八步」手法迅速賤賣中視、中影、中廣(三中)，以及舊中央黨部大樓等黨產，相關交易造成國民黨與中投公司72億多元損失。

檢方當時根據汪海清錄下的開會討論錄音光碟，指控馬英九為了出售三中，明知當時洽詢的買家、中時集團余建新財務困難，仍跳過國民黨中常會與相關控股公司董事會，指示「盡力不要破局」，「那就當做回饋吧」，以每股6.5元不合理價格，出售中視股權給余建新的榮麗公司，造成中投及華夏控股公司損失4.9億元。將華夏控股公司持有的三中股權，賣給余的榮麗公司，對此合議庭認為對話內容尚難認定均與客觀事實相符。

一審合議庭認，馬英九並不是證交法處罰的「身分犯」，也就是說他不是中投、光華公司董事或經理人，並無造成相關公司損害的問題，對此，檢察官也無法舉證張哲琛、汪海清犯非常規交易與特別背信罪，而沒有身分關係的馬英九，就無從和他們2人共同犯罪，對此3人諭知無罪。

據了解，若依照一般程序，台北地院最快下週會將判決書送達台北地檢署，當檢方簽收判決當日起算的20天內，將會正式對馬英九等人提起上訴，很有機會在11月底之前，三中案將上訴二審再戰。

