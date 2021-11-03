怒控蔡英文背叛蔡同榮成「蔡殺投」　馬英九 ：民進黨公投大叛徒

▲馬英九赴凱道夜宿現場。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強發起「夜宿凱道49天」，力拚1218四項公投過關，今（2）日晚間前總統馬英九現身力挺，痛批總統蔡英文是公投的叛徒「蔡殺投」，台灣不需要背骨的叛徒，呼籲大家1218投下同意票給民進黨狠狠地教訓。

馬英九表示，前總統陳水扁任內舉辦過兩次公投綁大選，力推兵購公投、黨產公投、入聯公投，且民進黨在野時期，黨主席蔡英文也曾主導美牛公投，2010年ECFA簽署前，還要求鳥籠式公投法修正，但連署沒有成功，並揚言重返執政後要發動公投，但是她也沒有這樣做。

馬英九也提到，蘇貞昌擔任台北縣長時，要求要辦公投辯論，他當黨主席時也宣示過，反核四公投要綁2014年七合一選舉，當時雙方還在總統府面商核四議題，蘇貞昌不斷跳針痛批扁政府通過的公投法是「鳥籠公投」。

馬英九說，可見民進黨當年多熱愛公投，公投絕對是民進黨的神主牌，然而2016年民進黨重返執政後，蔡英文是如何違反理念，背叛公投。

提到公投綁大選，馬英九說，公民投票法是基於《憲法》創制、複決權制定的，目的是要保障人民行使創制複決權，彌補代議制度不足，但民進黨卻因2018大選同時舉行公投導致大敗，怕公投綁大選影響連任，因此悍然「修惡」公投法，限制人民公投權利成為「鐵籠公投」，全黨上下成為「公投大叛徒」。

馬英九也提到，民進黨內支持公投的就是前立委蔡同榮還有前黨主席林義雄，2017年公投法修正版「放寬提案門檻」，林義雄說這是民進黨還權於民，完成台灣民主發展重大里程碑，可是1年半後民進黨為私利修法，將公投跟大選脫鉤，再把公投關入鐵籠形同「封殺公投」；而蔡同榮因一生奉獻公投因此有「蔡公投」的綽號，現在民進黨蔡英文封殺公投，就成為「蔡殺投」，傷害台灣民主立下恥辱里程碑，「蔡殺投背叛蔡公投」。

馬英九表示，蔡英文曾批評馬政府處理萊牛議題「缺法內部溝通跟外交折衝，說做不好就下台」，如今事實證明，她不僅背叛公投制度、背叛蔡同榮林義雄，也背叛自己，「成為有罪該下台就是蔡英文，民進黨都變公投叛徒。」

對於民進黨訴求公投四個不同意，馬英九痛批，蔡英文的四個不同意，就是不同意人民確保食品安全、不同意人民行使直接民權、不同意藻礁永續、不同意台灣有充足穩定便宜乾淨不排碳的核能發電。

馬英九強調，民進黨如今成為獨裁霸道的民主叛將、公投叛徒，台灣不需要背骨的叛徒，因此呼籲民眾1218一起支持四大公投，投下同意票，四同意才是民意，「讓我們再狠狠教訓民進黨一次，2022、2024下架劣質傲慢的民進黨。」

羅智強發起夜宿凱道49天活動，他將利用這49天撰寫新書《公投叛徒民進黨》趕在公投投票前出版，馬英九晚間8點現身，以口述的方式為羅智強的新書《公投叛徒民進黨》寫下序文。