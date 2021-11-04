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三張圖搞懂為什麼公投要綁大選　國民黨：投票是民主國家典範

▲▼國民黨製作三張圖卡，了解公投綁大選議題。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨製作三張圖卡，了解公投綁大選議題。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨訴求1218四大公投投下不同意，國民黨力拚全數過關！對公投綁大選一案，前總統馬英九控訴民進黨是公投叛徒，國民黨製作懶人包告訴大家公投的「三大事實」，請民進黨不要阻礙台灣人民依憲法保障的民主權利！

關於公投綁大選，國民黨指出《中華民國憲法》第十七條規定「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」〈大法官釋字645號〉為保障人民之創制、複決權，使公民投票順利正當進行，立法院應以法律明確規定有關公民投票提案之實質要件與程序進行，以獲得人民之信賴，而提高參與公民投票之意願。

對於民進黨主張公投與大選脫勾，國民黨表示，從2003年到2017年的年底，民進黨其實一直都是支持「公投綁大選」的政黨，而且支持的力度「有增無減」。後來因為2018年的選舉失利，輸了九合一地方選舉，所以轉而去怪公民投票制度，變得不願公投生活化，並且將其關進了「鐵籠」，變成了「鐵籠公投」。

國民黨痛批，民進黨為讓公投與大選脫勾，硬扯2018年選務亂象，但其根本原因在於中選會規劃與執行不力，公投卻反而成代罪羔羊，根本是劃錯重點。

國民黨質疑，今天政府可以因為2018年選舉與公投合併辦理出現混亂為由，把公投閹割縮減為兩年一次，萬一日後兩年一次的公投還是出現亂象，是不是要改四年一次？還是乾脆廢掉公民投票？

國民黨強調，民主國家跟共產國家最大的區別，就是民主投票！請民進黨不要阻礙台灣人民依憲法保障的民主權利！

▲▼國民黨製作三張圖卡，了解公投綁大選議題。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨製作三張圖卡，了解公投綁大選議題。（圖／翻攝國民黨臉書）

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