反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

▲國民黨製作反萊豬公投懶人包。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨，下同）

記者徐政璿／台北報導

4大公投案即將於12月18日登場，藍綠卯足全力備戰。國民黨整理了「反萊豬」公投懶人包，強調是「反萊豬」而非「反美豬」，痛批民進黨得政治操作，簡直陷台灣的好朋友美國於不義。

國民黨表示，事實上，我國早於2005年就已經全面開放豬肉進口，近20年來進口的美國豬肉產品更高達50萬公噸。我們根本不是反美豬，而是「反萊豬」。

國民黨指出，民進黨號稱反萊豬會加入不了「CPTPP」，根本是張飛打岳飛；民進黨為了掩蓋執政失能，說謊不打草稿，聲稱如果不開放萊豬，台灣就無法加入CPTPP與區域經濟整合，然而，美國本身根本就不是CPTPP會員國。

國民黨說明，要加入CPTPP，須滿足環境、勞權、貿易等各領域多項條件，怎會是開放萊豬與否能決定？我們支持台美深化經貿關係，但為何要犧牲國民健康？這種移花接木的說法，在民進黨以網軍、謊言治國的情形下屢見不鮮，一定要睜大眼睛看清楚事實。

此外，國民黨指出，民進黨再三強調會做好肉品源頭追蹤與產地標示，但卻頻頻出包，像是今年5月被抓包，國軍副供站販售內包裝原產地標記「美國」、外包裝卻寫「台灣」的豬排，民進黨所稱「清楚標示，供人民選擇」根本只是喊口號，甚至涉及欺瞞人民。

「萊豬有疑慮、健康回不去」，國民黨呼籲全民投下同意票，「1218四項公投全同意、公投大家挺台灣謝謝你。