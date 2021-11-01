國民黨啟動1218場街講　「公投是民眾表達意見的最好機會」

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（1日）召開公投「1218場，全台街講」戰車起跑記者會，主席朱立倫與黨內幹部、多位黨籍民意代表等共同高呼「公投大家挺，台灣謝謝你」的口號，宣示公投列車正式啟動，將從屏東開始，從台灣尾到台灣頭，讓全民都知道四項公投的意義與重要性，並喊出「公投大家挺，台灣謝謝你」的口號。

朱立倫表示，今天是公投列車啟動的日子，也是人民的力量、民眾的聲音在街頭開始發聲的時刻，從台灣頭到台灣尾，不論本島或離島，我們要代表全民發出聲音。他強調，公投是民眾的權利，公投是大家對於政府所作所為表達意見的最好機會。

朱立倫說明，這次四大公投，包括國民黨提出來反萊豬、顧健康的食安議題，以及為了保障公民權，希望公投綁大選的訴求；另外兩項公投是民間團體發起，一個是護藻礁的環保議題，另一個是保障我們的能源安全、大家用電安全，希望能夠重啟核四的議題。他指出，這四項議題代表國民黨及不同民間團體的聲音。

「公投大家挺，台灣謝謝你！」朱立倫說，公投戰車上的影片中，國民黨執政的14位縣市長不論從北到南或從北到南都代表民意來發聲，希望能保障民眾的安全，我們要讓這樣的聲音走遍台灣、走遍大街小巷。

朱立倫強調，蔡政府、民進黨及綠營今天要對抗全民，只要是民眾主張的，通通反對，這代表是傲慢的執政黨、傲慢的蔡政府，只想要對抗全民。他呼籲蔡政府要謙卑一點，不要對抗全民，應該要聆聽人民的聲音。

▼國民黨「1218場，全台街講」戰車起跑記者會。（圖／記者張榮恩攝）