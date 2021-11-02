史上最高學歷車手！科大教授業績超夯　博士老闆疫情倒閉也淪落

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊2日宣布破獲「猜猜我是誰」詐騙集團，特別的是，由於正值新冠肺炎（COVID-19）疫情經濟低迷期間，該集團謊稱招募「電子遊藝場」開分外務人員，吸引不少無業人士加入，警方收網逮捕主嫌及車手、水房人員共17人到案，其中車手頭居然是北部某私立科大約聘教授，另名車手擁有博士學歷，也曾任食品公司老闆，該集團從今年5月經營2月餘詐騙金額近千萬元新台幣。





▲刑事局偵一大隊2日宣布破獲詐騙集團、逮捕集團主嫌劉姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊2日宣布破獲詐騙集團、成員車手頭及旗下車手擁有博士學歷，其中一人還是北部私大約聘教授。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：有被害人報案指稱遭「猜猜我是誰」電話詐騙，刑事局獲報後與台北市刑大、松山、大安警分局成立專案小組展開追查，發現歹徒利用假網拍、猜猜我是誰電話詐騙哽詐騙民眾匯款。

之後再透過報紙刊登電子遊藝場徵人廣告，以3.5~4.5萬元月薪聘僱外場人員，徵人後在教唆這些應徵者充當車手提領民眾贓款，或充當水房手分層傳收贓款，其中有名現任北部某私立科大約聘教授應徵打工，不僅曾成功提領贓款，後來還因工作表現優良充當該集團車手幹部。

▲刑事局偵一大隊2日宣布破獲詐騙集團、成員車手頭及旗下車手擁有博士學歷，其中一人還是北部私大約聘教授。（圖／記者張君豪翻攝）

警方從今年7月到9月間陸續收網，逮捕該集團劉姓主嫌（30歲）及集團共犯17人到案，並查扣手機42隻、台灣之星SIM卡500張、貓池(modem pool)2台、現金31萬5千元、電腦等贓證物。

▲刑事局偵一大隊2日宣布破獲詐騙集團、查扣犯案手機、電腦等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

劉嫌並透過開設公司手法，以每張SIM卡1000元代價大量購入門號，並利用大陸製modem pool大量門號驗證氣註冊台灣蝦皮網路賣場，並成功在該網拍平台註冊上百帳號，打算轉賣給對岸的網拍詐騙集團，所幸帳號尚未交出就遭警方查扣，贓款得手後劉男則以電子錢包購買泰達幣洗錢規避警方查緝。

落網的男女車手中，擁有博士學歷的食品公司負責人，也因公司倒閉失業後，透過上述手法加入該集團充當車手，儘管兩人到案辯稱「不知持卡領錢就是犯罪」但警方並不採信說詞，認為兩人博士學歷應有基本判斷能力，加上該教授後來還負責集團徵人面試，警方認為他樂於擔當詐騙集團幹部，警訊後觸犯依詐騙、組織犯罪條例移送台北地檢署偵辦。

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