雲林首創智能居家生活館免費體驗　智能支援身障、長者獨居安全

▲透過現代科技、輔具及智能設備結合，讓照顧者可以更加放心及減少照顧壓力、使獨居者可以安全的生活，就顯得非常重要，而智能居家生活館就實現了這樣的願景。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣「輔助器具資源中心-智能居家生活館」今(15)日於雲林縣身心障礙福利中心啟用。期透過智能生活設備提供身障、長者便利及安全的生活環境，更使在外上班的家屬可以在智能設備運用下支援身障、長者獨自居家生活，減少因無人照顧而須入住機構的難題，提供平價經濟可負擔的智能輔具提升生活便利。

雲林縣現身心障礙者人數占縣內人口比率為全國第4高，也是全國老年人口前3多之縣市，縣長張麗善表示，在這樣的人口結構下，如何透過現代科技、輔具及智能設備結合，讓照顧者可以更加放心及減少照顧壓力、使獨居者可以安全的生活，就顯得非常重要，而智能居家生活館就實現了這樣的願景。

▲雲林縣「輔助器具資源中心-智能居家生活館」今(15)日於雲林縣身心障礙福利中心啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

智能居家生活館中，除規劃廚房、寢室、衛浴、客廳等生活區，像可以自動升降高度讓長輩或身心障礙者更方便起身的電動床，坐著輪椅也能輕鬆洗手、洗滌蔬果的流理台，自動感應燈具，用語音或手機遠端控制生活電器等，讓生活更便利自在，也設置了主題展區，首展以「失智照護輔具」為主題，一個月的展期結合長照資訊及輔具，呈現全方位的訊息。

台灣東陶股份有限公司在斗六及虎尾的居家生活智能館免費提供TOTO的衛浴輔具設備，讓居家智能生活館的展示設備更加齊全完整。社會處林文志處長表示，目前雲林縣政府與全國特約輔具廠商共有652家，包含縣內67家，為了使輔具服務更便民，除了斗六、北港兩個輔具中心外，還有6處服務據點以及10處便利站，讓輔具服務能更接近每位縣民。

▲透過現代科技、輔具及智能設備結合，使獨居者可以安全的生活，就顯得非常重要。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府社會處說明，雲林縣輔助器具資源中心智能居家生活館每周一至週五上午8時至下午5時可參觀，無需特別預約但二十人以上團體參觀可提供專人導覽，「主題展區」不定期展示最新生活輔具各項資訊，詳情請洽雲林縣輔助器具資源中心，電話：05-5339620或雲林縣輔助器具資源中心網站。

▲智能居家生活館中，設置了主題展區，首展以「失智照護輔具」為主題，一個月的展期結合長照資訊及輔具，呈現全方位的訊息。（圖／記者蔡佩旻攝）



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