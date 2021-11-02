　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大新竹唯一兒童醫院明年啟用　急重罕症在地醫療

▲新竹市長林智堅前往拜訪台北馬偕醫院團隊。（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅前往拜訪台北馬偕醫院團隊。（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市衛生局今（2日）在市議會進行「新竹市立馬偕兒童醫院BOT案」專案報告。衛生局代理局長楊清媚指出，新竹市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、以BOT委託興建經營，是全台第五、大新竹唯一兒童醫院，三大特色包括：結合兒科與產科打造「婦幼一條龍」醫療服務、設置早療中心讓資源達兩倍、大新竹地區唯一專責兒童癌症治療，朝醫學中心等級服務邁進。未來竹市孩子急重罕症都能有在地醫療服務，家長不再需要帶著寶貝奔波求診。

衛生局表示，大新竹18歲以下孩子人口20萬（竹市9萬、竹縣11萬），但大新竹地區卻始終缺乏兒童專屬醫療資源，新竹市立馬偕兒童醫院規劃地上10層、地下4層，建築物取得銀級綠建築及智慧建築標章，目前主體結構已完成，正在進行外牆與內部裝修，將於明年4月完工。

衛生局強調，未來醫院營運在醫療服務上，將提供至少4百床病床，具備大新竹地區最完整的急、重、難、罕症兒童醫療服務，前期各專門兒童內外科系就將有26科，包括心臟內科、胸腔內科、神經內科、遺傳學科、感染科、骨科、牙科等，甚至是產科中醫、兒童中醫，孩子看兒童專科或遇急重罕症，不必再跑外縣市。

新竹市立馬偕兒童醫院有三大特色，包括強化母嬰醫療服務的整合，從孕婦育有胎兒起始到生產，給予母嬰醫療「一條龍」服務，除設置高危險妊娠中心、基因及生殖醫學中心，孕期間的遺傳基因相關檢測一併照顧，生產後若遇新生兒有急重罕症，也設置嬰病兒特殊醫療照護中心提供醫療服務。

此外，新竹市立馬偕兒童醫院更規劃大新竹地區唯一「兒童癌症治療聯合照顧模式」，從門診、住院、化療、隔離病房、骨髓移植中心到安寧病房，癌童不需依其發病科別四處求醫，由各專科醫師聯合會診，給予「全程診療服務」。

另，新竹地區孩子多，早療需求也相對高，兒童醫院更設置「早期療育示範中心」，讓竹市的早療資源將成長至少兩倍，門診科別包心智科、復健科、神經科、遺傳科等，提供職能與物理治療、心理治療、語言治療等等早期療育服務，進行跨領域多方評估，將提供大新竹最完整的早療空間。

除高品質醫療服務，衛生局指出，兒童醫院將打造和社區連結的開放友善空間，有老樹廣場、藝術綠地及療育庭園，設置休憩座椅、公共藝術、多樣化植栽等，提供民眾休憩空間；另，醫院內部五樓是產科病房與嬰兒室，將在五樓戶外露台設置景觀花園，內有小型遊戲區，提供舒適休憩場所。

有關議員關心兒童醫院施工音量問題，楊清媚代理局長表示，目前兒童醫院施工都依照噪音管制計畫執行，包含禁止夜間施工、施工車輛行經社區、住宅禁按喇叭等、採用低噪音施工機具，盡可能降低施工音量，造成住戶不便，敬請見諒。她也說明，若施工聲音有超出標準，都依照噪音管制法辦理，未來會持續做好音量管控，未來營運後救護車行經學校住宅，也會降低鳴笛音量。

另關於工安管理問題，楊清媚代理局長表示，依據投資契約，馬偕醫療財團法人都固定稽查工地現場，也針對工安進行匯報，且確保圍欄警示、施工機具等正確擺放，維護工程安全。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
女嬰爸認動手「私刑」保母　好友鳳梨回應了
「i原券」今最後一抽！　10萬名幸運兒爽拿1000元
15歲妹校內自爆：與姊前男友激戰！　老師嚇到秒報警
疫苗涵蓋率8成可出國？指揮中心曝「考量條件」
《熱血司祭》男星趁懷孕偷吃女藝人！　前妻哽咽：恨死她
快訊／高雄超市持刀搶案　嫌犯落網曝原因
快訊／遇行車糾紛！　王金平隨扈當街掏槍
國旅券最後一抽！「2組號碼」莫名崩潰：地獄倒楣
增6人接種疫苗後死亡！莫德納4例最多　AZ、高端各1
台灣青少年打BNT「心肌炎」是美國2倍　指揮中心揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大新竹唯一兒童醫院明年啟用　急重罕症在地醫療

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票　超省錢旅遊攻略曝

鐵路祈安啟動　北港朝天宮媽祖神尊火車遶境

台東好米收冬祭「歌禾舞穀．平安稻來」　溫暖擁抱客家月

運動i台灣計畫成果回顧　中市府年年獲頒「績效特優縣市」

台南安平樹屋坐竹筏遊鹽水溪　成為假日固定航班

警長「出一張嘴」接地氣　村民都按讚

阿北打完疫苗「機車消失」　警接力「緊急補腦」1小時破案

營建工地自主管理不揚塵　當慢生活的好鄰居

散文才女攻讀成大中文博士　寫出一片天

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

大新竹唯一兒童醫院明年啟用　急重罕症在地醫療

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票　超省錢旅遊攻略曝

鐵路祈安啟動　北港朝天宮媽祖神尊火車遶境

台東好米收冬祭「歌禾舞穀．平安稻來」　溫暖擁抱客家月

運動i台灣計畫成果回顧　中市府年年獲頒「績效特優縣市」

台南安平樹屋坐竹筏遊鹽水溪　成為假日固定航班

警長「出一張嘴」接地氣　村民都按讚

阿北打完疫苗「機車消失」　警接力「緊急補腦」1小時破案

營建工地自主管理不揚塵　當慢生活的好鄰居

散文才女攻讀成大中文博士　寫出一片天

超過30家！台南三井OUTLET餐飲品牌搶先公開　阿霞飯店新店型首進駐

【廣編】vivo雙11狂歡購物月開跑　體驗店好禮四重送

猿新秀林子崴跟隨一軍　受王溢正寵愛很有話聊

「靠北」延燒４天！彰警24小時勤務爆怨氣　「金勤區」即起解散

新式教召14天射擊、戰鬥教練時數翻倍　邱國正：不完全是因為敵情

桃機客運量暴跌9成　貨運逆勢竄升25%全年可望創新高

跟上養生潮！秋冬限定「芝麻手搖杯」開喝　還加了珍珠、燕麥

淫狼父子檔收養少女當性奴！3年性侵猥褻82次　她崩潰逃家求救

團體8人變6人、熬1年9月空白期　韓女團唱到一半「抱成員痛哭」

仁武保母遭私刑「女嬰爸認了動手」：影片公布非常好！好友鳳梨回應4字

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

台中男闖紅燈連收2罰單！警嗆綠燈你個頭

台南市北區住宅發生火警射水搶救

花蓮名店公正包子週邊違停多　科技執法全都罰

桃園11/9自辦第二劑莫德納疫苗　接種專案

屏東林區徵「森林護管員」5名　月薪最高4萬5

迎接春節返台人潮　桃園再增1家防疫旅館

車停哪+車號全忘光　警繞竹圍漁港半小時找到

散文才女攻讀成大中文博士

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

阿北打完疫苗機車消失　警「緊急補腦」1小時破案

「南投玩很大」12日抽出總統套房得主

屏東打造「王船博物館」　永久保存迎王平安祭典文化

更多熱門

相關新聞

新竹台大湳雅院區　朝醫學中心規模邁進

新竹台大湳雅院區　朝醫學中心規模邁進

新竹市政府積極協助臺大醫院推動「新竹臺大分院新竹醫院湳雅院區」，最新進度出爐。新竹市長林智堅與新竹臺大分院余忠仁院長、詹鼎正副院長會面共商擴院事宜，市府指出，目前臺大已提出「湳雅院區」可行性評估報告，未來湳雅院區將與經國院區整合規劃，不僅病床數增加，真正解決大新竹急重症醫療空間不足問題，也研擬引入長照資源，將成為大新竹唯一達「醫學中心規模」的醫院。

竹市國高中生即日起接種BNT疫苗

竹市國高中生即日起接種BNT疫苗

大新竹兒童專門醫院　「新竹市立兒醫」上樑

大新竹兒童專門醫院　「新竹市立兒醫」上樑

竹市70歲第二劑莫德納9/30開打

竹市70歲第二劑莫德納9/30開打

竹市近1.5萬長輩　第2劑AZ連3天開打

竹市近1.5萬長輩　第2劑AZ連3天開打

關鍵字：

新竹市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面