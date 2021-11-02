大新竹唯一兒童醫院明年啟用　急重罕症在地醫療

▲新竹市長林智堅前往拜訪台北馬偕醫院團隊。（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市衛生局今（2日）在市議會進行「新竹市立馬偕兒童醫院BOT案」專案報告。衛生局代理局長楊清媚指出，新竹市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、以BOT委託興建經營，是全台第五、大新竹唯一兒童醫院，三大特色包括：結合兒科與產科打造「婦幼一條龍」醫療服務、設置早療中心讓資源達兩倍、大新竹地區唯一專責兒童癌症治療，朝醫學中心等級服務邁進。未來竹市孩子急重罕症都能有在地醫療服務，家長不再需要帶著寶貝奔波求診。

衛生局表示，大新竹18歲以下孩子人口20萬（竹市9萬、竹縣11萬），但大新竹地區卻始終缺乏兒童專屬醫療資源，新竹市立馬偕兒童醫院規劃地上10層、地下4層，建築物取得銀級綠建築及智慧建築標章，目前主體結構已完成，正在進行外牆與內部裝修，將於明年4月完工。

衛生局強調，未來醫院營運在醫療服務上，將提供至少4百床病床，具備大新竹地區最完整的急、重、難、罕症兒童醫療服務，前期各專門兒童內外科系就將有26科，包括心臟內科、胸腔內科、神經內科、遺傳學科、感染科、骨科、牙科等，甚至是產科中醫、兒童中醫，孩子看兒童專科或遇急重罕症，不必再跑外縣市。

新竹市立馬偕兒童醫院有三大特色，包括強化母嬰醫療服務的整合，從孕婦育有胎兒起始到生產，給予母嬰醫療「一條龍」服務，除設置高危險妊娠中心、基因及生殖醫學中心，孕期間的遺傳基因相關檢測一併照顧，生產後若遇新生兒有急重罕症，也設置嬰病兒特殊醫療照護中心提供醫療服務。

此外，新竹市立馬偕兒童醫院更規劃大新竹地區唯一「兒童癌症治療聯合照顧模式」，從門診、住院、化療、隔離病房、骨髓移植中心到安寧病房，癌童不需依其發病科別四處求醫，由各專科醫師聯合會診，給予「全程診療服務」。

另，新竹地區孩子多，早療需求也相對高，兒童醫院更設置「早期療育示範中心」，讓竹市的早療資源將成長至少兩倍，門診科別包心智科、復健科、神經科、遺傳科等，提供職能與物理治療、心理治療、語言治療等等早期療育服務，進行跨領域多方評估，將提供大新竹最完整的早療空間。

除高品質醫療服務，衛生局指出，兒童醫院將打造和社區連結的開放友善空間，有老樹廣場、藝術綠地及療育庭園，設置休憩座椅、公共藝術、多樣化植栽等，提供民眾休憩空間；另，醫院內部五樓是產科病房與嬰兒室，將在五樓戶外露台設置景觀花園，內有小型遊戲區，提供舒適休憩場所。

有關議員關心兒童醫院施工音量問題，楊清媚代理局長表示，目前兒童醫院施工都依照噪音管制計畫執行，包含禁止夜間施工、施工車輛行經社區、住宅禁按喇叭等、採用低噪音施工機具，盡可能降低施工音量，造成住戶不便，敬請見諒。她也說明，若施工聲音有超出標準，都依照噪音管制法辦理，未來會持續做好音量管控，未來營運後救護車行經學校住宅，也會降低鳴笛音量。

另關於工安管理問題，楊清媚代理局長表示，依據投資契約，馬偕醫療財團法人都固定稽查工地現場，也針對工安進行匯報，且確保圍欄警示、施工機具等正確擺放，維護工程安全。