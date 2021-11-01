台美「陸威專案」五大模式確立　美軍特戰合作組第三梯抵台時間曝

▲美國特戰合作組確立常駐台灣形式。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

記者張靖榕／綜合報導

據消息證實我陸軍司令徐衍璞訪美一行，確立台美兩軍「陸威專案」的實施內容，除了原先的五種互動模式外，新增的「特戰合作組」實施狀況良好，第三批美軍現役人員將會在明年春節後來台接手輪訓任務，成為美軍常駐台灣的協訓編制。

《國防部全民防衛動員署組織法》三讀後確立國防部設立「全民防衛動員署」，國防部也已編列2022年預算，預備接掌後備指揮部的動員任務，其中依國防部軍事交流政策指導，「陸威專案」及台美軍事交流平台、辦理全動署交流工作，與美方建立互訪、小部隊駐訓等規劃。

根據《聯合報》報導，陸軍司令徐衍璞月前率團抵達夏威夷，出席「陸威專案」年終會議，除了確立「專家交流」、「隨隊見習」、「聯合演訓」、「機動輔訓」和「互動協訓」五大互動模式外，也確認今年新實施的「特戰合作組」常駐輔訓成效，第三批美軍現役人員將會在明年春節後來台接手輪訓任務。

陸威專案五大項目除「機動輔訓」由我方編列預算外，其餘都由美軍支出。聯合演訓及隨隊見習則是國軍小部隊赴美與美軍訓練；機動輔訓、互動協訓則是美軍來台；專家交流則雙方可以互訪。

報導指出，今年首度實施的美軍「特戰合作組」在台獨立運作，由AIT台北辦事處安全何組特戰聯絡官指導管制，運作情形良好，運作由10多名具唄各類軍事專長的美軍特戰官兵，以少、中校軍官為首，半年一梯訪台常駐。