　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美「陸威專案」五大模式確立　美軍特戰合作組第三梯抵台時間曝

▲▼美國陸軍特種部隊。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

▲美國特戰合作組確立常駐台灣形式。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

記者張靖榕／綜合報導

據消息證實我陸軍司令徐衍璞訪美一行，確立台美兩軍「陸威專案」的實施內容，除了原先的五種互動模式外，新增的「特戰合作組」實施狀況良好，第三批美軍現役人員將會在明年春節後來台接手輪訓任務，成為美軍常駐台灣的協訓編制。

《國防部全民防衛動員署組織法》三讀後確立國防部設立「全民防衛動員署」，國防部也已編列2022年預算，預備接掌後備指揮部的動員任務，其中依國防部軍事交流政策指導，「陸威專案」及台美軍事交流平台、辦理全動署交流工作，與美方建立互訪、小部隊駐訓等規劃。

根據《聯合報》報導，陸軍司令徐衍璞月前率團抵達夏威夷，出席「陸威專案」年終會議，除了確立「專家交流」、「隨隊見習」、「聯合演訓」、「機動輔訓」和「互動協訓」五大互動模式外，也確認今年新實施的「特戰合作組」常駐輔訓成效，第三批美軍現役人員將會在明年春節後來台接手輪訓任務。

陸威專案五大項目除「機動輔訓」由我方編列預算外，其餘都由美軍支出。聯合演訓及隨隊見習則是國軍小部隊赴美與美軍訓練；機動輔訓、互動協訓則是美軍來台；專家交流則雙方可以互訪。

報導指出，今年首度實施的美軍「特戰合作組」在台獨立運作，由AIT台北辦事處安全何組特戰聯絡官指導管制，運作情形良好，運作由10多名具唄各類軍事專長的美軍特戰官兵，以少、中校軍官為首，半年一梯訪台常駐。

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
「台灣省就是中國籍」　上海台妹拒棄國籍：搞國家分裂？
吳宗憲po影片洩戀情！「溫嵐激吻男友」全被拍　親密畫面意外曝
東京地鐵砍人縱火17傷影片曝！　小丑男「想被判死刑」乖乖被逮
「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美「陸威專案」五大模式確立　美軍特戰合作組第三梯抵台時間曝

重啟核四、藻礁反三接公投　卓冠廷：侯友宜、盧秀燕應主動表態

感謝美再贈150萬劑莫德納　蔡英文：展現台美真朋友情誼

美贈台150萬劑莫德納　蕭美琴曝華航貨機照

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

公投「四個同意，就是民意」　趙少康：反萊豬不等於反美豬

美國援台累計400萬劑莫德納　總統府：「真朋友」挺台堅若磐石

美援台150萬莫德納登機畫面曝　蕭美琴：良善力量台灣不孤單

趙少康辦《魷魚遊戲》宣傳4大公投　遭反核教授嗆聲「辯論核四」

快訊／美宣布再贈台150萬劑莫德納疫苗　華航運送

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

屁孩偕短裙妹西門町「欺負街友」 訕笑飛踢直呼爽...網怒：有趣嗎？

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

台美「陸威專案」五大模式確立　美軍特戰合作組第三梯抵台時間曝

重啟核四、藻礁反三接公投　卓冠廷：侯友宜、盧秀燕應主動表態

感謝美再贈150萬劑莫德納　蔡英文：展現台美真朋友情誼

美贈台150萬劑莫德納　蕭美琴曝華航貨機照

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

公投「四個同意，就是民意」　趙少康：反萊豬不等於反美豬

美國援台累計400萬劑莫德納　總統府：「真朋友」挺台堅若磐石

美援台150萬莫德納登機畫面曝　蕭美琴：良善力量台灣不孤單

趙少康辦《魷魚遊戲》宣傳4大公投　遭反核教授嗆聲「辯論核四」

快訊／美宣布再贈台150萬劑莫德納疫苗　華航運送

台灣之光！A片網教微積分年賺750萬　數學老師全靠這一招

V6今天正式解散！　成軍26年畫下句點…3度來台開唱掀追星潮

巴西爆發銀行搶案　警方大規模圍捕擊斃25嫌

台美「陸威專案」五大模式確立　美軍特戰合作組第三梯抵台時間曝

檢舉人魔「性侵分屍女保險員」　7個月後他也慘遭分屍

石虎設計師江孟芝遭爆「走後門」　爽獲高薪終身教職

買精不買多！打造7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

盜版A片賣20元！「夢工場」老闆下場慘　查扣2745片

今起持「健保卡」郵局可領五倍券　必注意細項一次看

國旅券抵用今天上路！可一次抵多張　怎麼用一次看

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

2024總統位誰最適合？　吳子嘉揭民調分析：這個人是關鍵

感謝美再贈150萬劑莫德納　蔡英文：展現台美真朋友情誼

重啟核四、藻礁反三接公投　卓冠廷：侯友宜、盧秀燕應主動表態

美贈台150萬劑莫德納　蕭美琴曝貨機照

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

美國援台累計400萬劑莫德納　總統府：真朋友

快訊／美宣布再贈台150萬劑莫德納疫苗　華航運送

公投「四個同意，就是民意」　趙少康：反萊豬不等於反美豬

周玉蔻嗆顏清標：有種斬雞頭發誓啊！

趙少康赴凱道　遭反核教授嗆辯論

台中要穿防彈衣才能選？顏清標神回應

不滿周玉蔻指神棍、綁架鎮瀾宮　顏清標10點記者會回擊

美援台150萬莫德納登機畫面曝　蕭美琴：良善力量台灣不孤單

更多熱門

相關新聞

胡錫進嗆民進黨：台灣是地方割據政權

胡錫進嗆民進黨：台灣是地方割據政權

大陸國台辦副主任劉軍川揚言「統一後，台灣財政收入盡可用於改善民生」後，官媒《環球時報》總編胡錫進31日又在微博發文，抨擊「民進黨當局妄稱台灣是主權獨立國家」，並表示國民黨執政時期還和北京當局「共同協調、維護了一中原則」，強調台灣的未來不是台灣人能決定，要讓14億中國人來決定。

莫德納心肌炎風險　美FDA：青少年再等等

莫德納心肌炎風險　美FDA：青少年再等等

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

感謝美再贈150萬劑莫德納　蔡英文：展現台美真朋友情誼

感謝美再贈150萬劑莫德納　蔡英文：展現台美真朋友情誼

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

關鍵字：

陸威專案美軍國軍台軍台灣美國特戰合作組

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

陰莖大小看手指就知　出生前注定

口臭熏到男友不想親！醫挖出「夾心白巧克力」噁翻

大陸又出現「菜媛」　擺拍後全丟垃圾桶

辜莞允野外脫了！

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面