快訊／證實40名陸戰隊正在關島聯訓　邱國正：台美交流行之有年

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，海軍陸戰隊已選派40名兵力，前往關島的美軍新建基地內，接受為期1個月的台美「陸吼」兩棲聯合登陸作戰訓練，讓台美軍事訓練合作首度曝光。對此，國防部長邱國正2日赴立法院備詢前受訪低調證實，台美交流合作行之有年，這也是交流的一環，不用多做揣測。

▲國防部長邱國正。（圖／記者呂晏慈攝）

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會首長進行施政總質詢。邱國正會前受訪說，我方與美方之間有很多交流合作行之有年，所以有一些層級的互動，也是交流的一環，不用多做揣測，他已向外界說明過。

此外，針對陸軍司令部今年10月至2025年3月將投入新台幣144萬元，在美國陸軍「某基地」租用連絡官辦公室，邱國正說，這也是行之有年，因為有些工作人員固定駐紮在這些地方，也是駐了很多年。

媒體追問，台灣總統蔡英文日前接受CNN專訪時，首次證實有美軍在台灣協助台軍訓練，陸方痛罵此舉是挑釁；邱國正說，他從不認為我方在挑釁什麼，美軍是「助」台，有人員以顧問、助教名義到這邊來協訓，分批過來、訓完以後就離開，這與部會駐紮完全兩樣。

媒體也問及，有媒體報導，根據推估數據顯示，兩岸如果開打，台灣第一波死傷恐超過24萬人，對此邱國正直言，「這個問題很大」，沒有講第一波傷亡多少人的，當初的數據是講，如果第一波動員的話，第一波有20餘萬人分批接受動員，不是說第一波傷亡這麼多人，沒有國家這樣算的，這當中可能有誤會，特別要向外界說明。