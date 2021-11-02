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女星控在加護病房受虐「任人糟蹋」！　醫嗆：沒人有閒情要「整妳」

▲女星控在加護病房時遭虐。（圖／記者林世文攝）

▲女星控在加護病房時遭虐。（示意圖／記者林世文攝）

記者許若茵／綜合報導

有女星控訴在加護病房被虐待、「任人踐踏」，但醫師直言，「加護病房ICU是救命的地方，一定不如家裡舒適」，提到有些病患指證歷歷，可能只是幻覺，更強調在加護病房中，大家都很忙，沒有那個閒情要「整妳」。

醫師陳志金在粉專「Icu醫生陳志金 」發文表示，有8點檔女星指出，自己在北部某醫學中心的加護病房「任人糟蹋」，更說「我在加護病房真的被虐待，當時跟他們嗆聲，除非你們整死我，不然我出去一定上節目講，你們是怎麼對待我們這些不能動的人，你整我好了。」

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不過陳志金說明，「加護病房ICU是救命的地方，一定不如家裡舒適」，加護病房內24小時燈火通明，是因醫療人員不分日夜，要從死神手中搶救生命，對於清醒的病人，或者稍微穩定的病人，會儘量在夜間幫他們關燈，但治療的時候，會再打開。　

加護病房內有許多儀器，陳志金坦言，生命徵象監測的儀器、呼吸器、點滴泵浦都經常會有警報，24小時不能關閉，的確是會吵到清醒的病人休息，「但是為了安全的考量，也是不得已的事」。

加護病房,ICU,護理師。（圖／CFP）

▲陳志金指出，生命徵象監測等儀器，24小時不能關閉。（示意圖／CFP）

對於有些病人會被束縛手腳，陳志金解釋，病人身上有許多救命的管路，如果病人因躁動、無法配合，而不小心拔除這些管子，「是會有生命危險的」，有時候不得已，就會將他們的手腳約束起來，的確很不舒服，但也是為他們好。

「在加護病房裡搶救生命是第一優先」，陳志金提到，如果在情急之下，「稍微沒有顧及到您的感受，真的感到十分的遺憾，但是，也請您要瞭解，這也是為了您好、為了您和其他病人的生命安全。」

此外，陳志金提醒，有些加護病房病人指證歷歷的「被虐待」或「被整」，其實也有可能只是「幻覺」，在臨床上稱為「加護病房症候群 ICU psychosis」或稱「譫妄症 Delirium」，因為重症病人在心理或生理上的壓力，常常會而產生一些視覺、聽覺上等幻覺，家屬也常常會以為是「卡到陰」。

「相信我，在ICU裡，大家都很忙，沒有那個閒情要『整你』的」，陳志金強調，加護病房是搶救生命的地方，醫療人員和病人的共同敵人是「疾病和無常」，而不是彼此，若病人和醫療人員站在對立面，對彼此都沒有好處。

文末陳志金也提醒，「如果您個人因住加護病房，有感受到有任何不舒服的地方，應該先和醫院溝通」，了解是否有誤會，而非選擇在節目上控訴一個救命的地方、控訴那些曾經把您從鬼門關前救回來的人，喊話「醫療需要彼此的信任和包容，這樣的控訴，應該先查證，才不會不小心澆息了重症醫療人員的熱血」。

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