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小孩「數學考不好」要補哪科？　答案意外笑翻人

▲▼上課示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲數學是許多學生的「大魔王」。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

新加坡近日舉行小學畢業考（PSLE）數學考試，其中一題被稱為「終極大魔王」，引發熱烈討論。ICU名醫陳志金除了算出解答，並分享有家長因小孩「數學」不好，因此想讓小孩去補「國文」，原因讓其他人秒懂笑翻。

►這題「終極大魔王」數學考題如下：

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海倫（Helen）和伊凡（Ivan）擁有相同數量的硬幣。海倫有一些50元硬幣和64枚20元硬幣，硬幣的重量為1.134公斤；伊凡則有一些50元硬幣和104枚20元硬幣，問：

1.誰擁有更多錢？一共多出了多少？

2.假設每枚50元硬幣比20元硬幣重0.0027公斤，那伊凡的硬幣有多重？

陳志金在臉書解答，這題重點在兩人有同數量的硬幣，多一枚20分，就會少一枚50分，這樣的話，金額就會比對方少30分；現在伊凡多了40枚（104-64）20分，當然就比對方少40枚50分，總金額就會比對方少30分x40=1200分=12元。

▼您的數學好嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

陳志金接著說，重量也是一樣的算法，一枚50分硬幣比一枚20分硬幣重2.7公克，40枚的重量差就是2.7公克x40=108公克，對方是1.134公斤，伊凡是50分硬幣比較少的人，總重量當然比較輕=1.134公斤-0.108公斤=1.026公斤。

陳志金強調，重點在兩人有「同數量的硬幣」，所以根本不必去算出兩人的50分硬幣有幾枚，也不必去算出每一枚的20分、50分硬幣個別有多重，用「替換比較」的就可以了。

由於該數學題引發熱烈討論，陳志金也發文分享最多人的回應，只見有媽媽說，「小孩數學不好，我想讓他去補習」；而爸爸回，「好，那要補哪一科」；媽媽表示，「那還用說？當然是國文。」

對此，許多網友秒懂笑說，「對欸，數學不好大多是看不懂題目的意思啦」、「很多時候數學不好，是題目看不懂，表示閱讀有問題，補國文滿應該的耶」、「媽媽是對的，教過小學補習班就知道，孩子數學不好，其實是國語不好，看不懂應用題的題意啊。」

▼陳志金發文。（圖／翻攝陳志金臉書）

（圖／翻攝陳志金臉書）

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