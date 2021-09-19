11類人小心！醫揭中秋吃柚子「藏致命危機」：甚至會腦出血

▲醫生呼籲柚子別吃太多，否則恐將腦出血。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

中秋4天連假，民眾把握好天氣外出遊玩，晚上還可在自家與親友團聚賞月大啖柚子、月餅等美食，品嚐佳節氣氛。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金，18日特意在臉書發文表示，有11類人不適合吃柚子，若服用恐引發嚴重後果。

陳志金在臉書發文寫道，許多人在中秋節大多會吃葡萄柚和柚子應景，但有些病患卻需忌口，尤其是正在服用抗凝血劑的病人，更要小心注意，更提到若這些病人吃了柚子或者葡萄柚，輕則流鼻血、身體瘀青；重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命。

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陳志金解釋，葡萄柚和柚子會減少抗凝血劑的代謝，使得體內藥物濃度上升，效果猶如服用了過量藥物一般，不可小覷。接著他更直接點出以下11類，不適合吃柚子的病患類型，如心律不整、心臟瓣膜置換、肺栓塞、深部靜脈栓塞、腦中風等上述5種患者，因極有可能正在服用抗凝血劑，因此最好不要食用。

另外，陳志金也註明，若有病患正在服用下列藥物，也要注意：

1.鈣離子通道阻斷劑降血壓藥、2.史他汀類降血脂藥、3.免疫抑制劑、4.安眠鎮靜劑、5.抗憂鬱、抗焦慮藥，最後則是洗腎病人也不宜吃。陳志金指出，服用上述5種藥物的人，因為藥性會和柚子產生互作用，因此須注意；而洗腎患者則是因為葡萄柚和柚子內含的鉀量高，易導致高血鉀，有極高機率引發心律不整，為避免發生意外，建議患者還是忌口，改吃其他水果為佳。

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