名醫、數學師解答星國「大魔王數學考題」　揭超簡單關鍵：分析

▲星國數學考題讓不少小孩都崩潰了。（示意圖／CFP）



記者許展溢／台北報導

新加坡在10月1日舉行小學畢業考（PSLE）數學考試，沒想到有小孩因題目太難，直接在考場大哭、失控翻桌嘔吐，其中一題更被稱「終極大魔王」。重症醫師陳志金今（5日）在臉書說怎麼會這麼容易崩潰呢？重點「在兩人有同數量的硬幣」。高中數學則認為考題強調「分析」。

數學考題如下：

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海倫（Helen）和伊凡（Ivan）擁有相同數量的硬幣。海倫有一些50元硬幣和64枚20元硬幣，硬幣的重量為1.134公斤；伊凡則有一些50元硬幣和104枚20元硬幣，問：

1.誰擁有更多錢？一共多出了多少？

2.假設每枚50元硬幣比20元硬幣重0.0027公斤，那伊凡的硬幣有多重？

題目在網上掀起熱議，連銀行、醫院社群小編都紛紛po文。陳志金認為，怎麼會這麼容意崩潰呢？重點在兩人有同數量的硬幣，多一枚20分，就會少一枚50分，這樣的話，金額就會比對方少30分，現在伊凡多了40枚（104-64）20分，當然就比對方少40枚50分，總金額就會比對方少30分x40=1200分=12元。

陳志金接著說，「重量也是一樣的算法」：一枚50分硬幣比一枚20分硬幣重2.7公克，40枚的重量差就是2.7公克x40=108公克，對方是1.134公斤，伊凡是50分硬幣比較少的人，總重量當然比較輕=1.134公斤-0.108公斤=1.026公斤。重點在兩人有「同數量的硬幣」，所以根本不必去算出兩人的50分硬幣有幾枚，也不必去算出每一枚的20分、50分硬幣個別有多重，用「替換比較」的就可以了。

台北市中正高中數學老師林榮福受訪表示，目前不知道新加坡小學教到怎樣的程度，但如果這種題目拿來考台灣高中生，事實上只要稍微有點「分析概念」，連國內程度較好的小學生，也不會覺得這麼難，尤其現在不少小學生常常練習的題目都著重於「分析」。

林榮福認為，懂得分析題目反而好解，且稍微把文字敘述用「表格」呈現出來，便容易知道答案，並進一步提到，這幾年台灣高中數學考題，很多內容都表格化，以這題為例，硬幣數量一樣，A多B少，用差額去比，馬上迎刃而解。