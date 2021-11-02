沒有比較沒有傷害！職場5個「限制型心態」想升遷加薪請避開

文／職場人

你也是容易瞻前顧後的人嗎？職場上採保守心態，雖然可以安穩一隅，卻容易失去可以登峰的機會，若你也認為天賦是注定的，或是常有「我可能辦不到」、「ＯＯＯ比我更合適」、「這個挑戰可能會失敗，我不想做虧本生意」等想法，那麼你極有可能被自己的「限制型心態」阻礙發展，今日編輯整理了5招方法，幫助職場人突破限制型心態，還自己一個廣闊的職涯路！

突破限制型心態1：完美主義

▲5招方法幫助職場人突破限制型心態（圖／pixabay，下同）



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擁有限制型心態的人，通常都是「完美主義者」，他們不容許自己失誤或失敗，於是都要萬事俱備才願意踏出第一步，最常從他們口中聽見的不外乎是「我還沒準備好」、「等ＯＯ再開始吧！」、「我覺得現在還不是時候......」等，因為尚未準備好，所以遲遲不肯開始，日復一日導致最後仍無所事成。如果你也屬於這類型的人的話，試著為自己設定各階段門檻吧！比如達到ＯＯ程度就必須要跨出一步執行，藉由各階段不同門檻來督促自己必須著手執行，不再猶豫！

突破限制型心態2：眼光放不夠長遠

限制型心態第2個應該突破的在於「眼光放不夠長遠」，他們可能會擔心若要去執行B工作，就得放下現在A工作，可能是捨不得在A工作的熟悉感、成就感，但卻沒想過也許執行了B工作會有另一片新天地，比如學習到新的專業，而且可以和原本在A就有的專業結合，發揮更大效益。職場人是否也捨不得離開現有的舒適圈呢？試著將目標和眼光放遠，也許你會有勇氣突破哦！

突破限制型心態3：看事件過於悲觀

第3個要突破的限制型心態為「看事件過於悲觀」，雖然事先預想未來會遇到的問題，可以未雨綢繆早做準備很好，但若過度悲觀就容易使人退卻，職場人也是一遇到新的東西就會害怕嘗試、害怕失敗嗎？試著不要總看前方的阻礙，而是專注當下，先做再說，並且設定一個停損點，若真的過不了這道關卡就即使停止，不讓自己損失過多！

突破限制型心態4：喜歡先入為主的否定

突破限制型心態第4點為「喜歡先入為主的否定」，這類型的人同樣屬於悲觀主義者，看事情的角度通常都是負面、否定式的，在職場上最常說：「我覺得這提案不會通過」、「這個專案沒有看點，賺不了什麼錢」、「應該會失敗吧？」，大部分都是尚未執行就先覺得不會成功，所以通常也不會想要挑戰看看。這類型的人建議遇到新鮮事，可以多找成功案例多做功課、詢問前輩，不要一開始就否定，而是想著「也許我來試試，會有不一樣的結果！」

突破限制型心態5：比較而退縮

第5點限制型心態為「喜歡和他人比較」，俗話說：「沒比較沒傷害」，一比較就使你退縮，當有兩組人馬執行同一任務，或是某份工作有厲害的前輩作為先例，相比之下的你平平無奇，就容易失去自信而膽怯退縮。

「我怎麼可能超越得了前輩」、「我無法像他這麼厲害」、「若我做得沒他好，不就很丟臉嗎」......，諸如此類的話語都是在自我打擊信心，試著把「我怎可能ＯＯ」換成「我也許可以ＯＯＯ」；把「我無法ＯＯＯ」換成「我可以試著ＯＯＯ」或「若我做得沒他好，我應該要ＯＯＯ來試試」，常常這樣練習，下次再遇到新挑戰你就可以習以為常地突破不受限！

以上5個限制型心態，職場人是否也有類似情況呢？老闆需要的「不是有苦勞的人，而是有功勞的人」，如果想要加薪、升遷就得拿出具說服力的結果，而限制型心態恰恰是阻礙你發展、取得結果的屏障，我們都應該多加注意自己在職場上是不是也如此。（現在修正心態都還不晚！！）

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