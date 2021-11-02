12星座「年底3大運勢」一次看！命理專家公布走下坡名單





▲在財運、感情或健康方面，有些星座在年底開始走下坡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／小孟老師

牡羊座

工作上牡羊座需要保持耐心，雖然工作辛苦偶爾會覺得壓力很大，但只要確認這是自己想追求的目標，持續前進就會有好結果，如果這不是你的理想狀態，想要轉換跑道的人需要深思，不要衝動做決定。

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感情上牡羊朋友在年底會感受到另一半滿滿的支持跟關愛，原本不穩定的情感也會漸漸穩定下來，沒有伴侶的朋友會有一些刺激性的桃花，對方可能非常有魅力，讓你想一頭栽進去，但在栽進去之前一定要確認對方是單身哦。

健康上面需要小心頭痛、感冒、脊椎保健。

整體來說牡羊座的朋友今年是一個黎明前的黑暗，過去渴望的、看不清楚的事情今年都慢慢的出現曙光，今年的磨練都是為了迎接未來更好的光明。

金牛座

金牛座的朋友今年在工作上稍嫌無力，會感覺似乎沒有更多的努力空間了，但其實你們應該看看自己已經擁有的，雖然比上不足但比下有餘，如果在同一個地方裡沒有更上去的空間，你是否該轉彎了呢？也許可以進修其他專業讓自己的價值更提升，常常讓自己進步會讓你們活得更有生命力、更快樂。

感情上要特別注意傾聽伴侶的需要，不要用自己的邏輯去定義對方的幸福快樂，這樣才能攜手面對人生。單身的人會有不少桃花，但可能都不會是你非常動心的人，如果想要約會的話就好好把握機會，生活就是需要充滿樂趣。

健康上要注意心血管疾病、膽固醇過高、失眠。

整體來說年底運勢算是平安穩健，要感恩惜福。

雙子座

很多雙子座的朋友在今年工作有一個很大的轉換，不管是公司運作的方向，甚至是換部門換工作，前期都讓你有點適應困難，但在年底一切都會更加順利，要相信自己的選擇。

要特別小心職場上的人際關係，有時候你的幽默在不解風情的人耳裡是一種攻擊，記得常常說好話就能化解危機。

在感情上跟伴侶都有各自想要拓展的目標，不要擔心就去做吧，自由是愛的一種表現。單身的人要小心年底會出現爛桃花，或是有人想要與你發展一夜情，如果想要穩定交往的對象就要謹慎小心。

健康方面要注意手腳扭傷，膀胱發炎。

整體來說雙子座年底的運勢是很好的，但是樹大招風，要小心太高調引人嫉妒。





▲雙子座在今年前期可能因換部門、換工作難以適應，但在年底一切都會順利。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

巨蟹座

在工作上巨蟹座的朋友下半年的功課就是突破，過去的歷練雖然已經將你推上一個高度，但千萬要小心自我侷限，因為你其實可以更好更卓越，如果有任何新的計劃都應該好好去執行，也要更主動爭取機會，讓自己不會習慣安逸。

感情上你們會體會到細水長流的溫柔與雋永，有另一半的人要珍惜對方在生活上對你的照顧，長久的付出一直都不容易。單身的人會遇到很聰明的對象，對方能很快速的掌握你的心思，讓你怦然心動。但還是要多相處才知道彼此適不適合，小心太快暈船。

健康上要注意胃痛、脹氣、腹瀉。

整體來說年底的好運都來自於你過去努力的累積，凡事都平常心面對，不要受情緒控制，年底就會是順利的。

獅子座

獅子座的朋友在工作上會有揚眉吐氣的好運，因為這段時間你的努力，大家看到你的表現成績亮眼，會對你有種刮目相看的感覺，有些獅子朋友會在職場上遇到貴人型的桃花，就算不喜歡也會是貴人相助。

感情上獅子座朋友需要好好檢視自己想要的愛是什麼，如果自己也不清楚，伴侶在相處時也會感到痛苦。單身的人年底會遇到好緣分，不需要太著急，若有緣最終會走在一起。

健康上需要小心情緒性的疾病、胸悶、憂鬱。

整體來說今年是獅子座修正自己的一年，而年底是你享受這段時間成績的時候。如果覺得還是有很多部分不滿意，就要提起勁去學習，要小心思考上容易故步自封，可以多跟朋友聊天會有幫助。

處女座

處女座的朋友年底在工作上會感到力不從心，是否很久沒有好好調養身體了呢？是該好好鍛練體力的時候了！過去那些你覺得麻煩不想理的小毛病，會在這段時間大爆發，身體會抗議你過度使用、沒有好好休息。要懂得忌口與避開一些不必要的應酬。

在感情上你開始越來越能掌握兩人相處的平衡，如果看見對方有缺點需要改進，以前的你直言不諱，現在你懂得替對方著想，用比較溫暖的話語去溝通。單身的人在年底有機會遇到好桃花，對方可能是國外回來的朋友，或者是工作本身是國際相關，外表也會是你的菜。

健康上要注意肝臟、腎臟、肌肉發炎。

整體來說在年底是你重新呼吸的一個時刻，不管是要調整之前健康上的壞習慣，或是感情開始轉運，你都該準備好迎接新的生活，新的一年，當你由內而外感到安適，你的運氣就會大開。

▲處女座在年底「重新呼吸」準備好迎接新的生活。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

天秤座

工作上天秤座的朋友將會大大鬆一口氣，你擔心的事情終於告一段落，前段時間你的努力都沒有白費，幾分付出就會有幾分收獲，所以若手上還有未完成的案件，或者執行一段時間的計畫，千萬不可以半途而廢，堅持到底你會看見奇蹟。做生意或業務的朋友有機會在客戶裡面遇見很棒的貴人。記得你溫暖且正義的形象是貴人喜歡你的地方。

感情上要注意最近過於平淡，另一半也許對你有抱怨只是不好意思說。單身的人在年底建議多參加聚會，如果長期遇不到適合交往的對象，那就代表你要去打開新的社交圈，你會在新的社交圈認識很多好友，也許真正的緣分就在他們下一場的邀約裡。

健康上需注意偏頭痛、喉嚨發炎、肩頸痠痛。

整體來說年底天秤座的運勢算是撥雲見日，但是這也取決於你願意改變的心有多少喔。

天蠍座

天蠍座的朋友年底在工作上會越來越忙碌，除了工作邀約增多之外，要記得凡事小心謹慎，很有可能因為太忙太累而疏忽掉細節，反而為了處理細節花了大量的時間，得不償失。另外這段時間也建議低調就好，因為你身邊有些人很忌妒你才華洋溢。

感情上要小心跟另一半爭吵不休，你常常認為都是對方的問題，但其實很多時候你並沒有真正的去同理對方的需要。單身的人會遇到舊愛來找，因為懷念你過去魅力無窮的樣子，或者單純好奇還有沒有發展可能，過去喜歡你或是交往過的人會突然出現跟你聯絡。要有新的緣分就要提醒自己不能懶散邋遢，隨時要好好打扮自己，讓自己在一個好的狀態。

健康上要注意氣管保養、皮膚過敏。

整體來說年底因為各種事情的忙碌，會讓你有空時只想在家發懶，戀家是好事但有可能變成宅男宅女喔。

射手座

工作上射手座的朋友年底會遇到競爭壓力，長期讓自己持穩在一個良好狀態的你，會發現這段時間其他人也精進了自己的能力，甚至將快要超越你了，你開始擔心自己的地位會被取代，盡量加倍努力做好事情，這也算是一種進步。另外，學會心機不代表你要害人，至少要懂得保護自己。

感情上射手座的朋友會感到滿滿的幸福跟愛，而這樣的愛的支持會讓你想要自由自在地去世界遨遊，在情人眼中真是調皮到不行。單身的人這段時間會遇到莫名其妙的桃花，對方可能個性超奇怪，或是職業超特別，讓你覺得驚訝無窮，充滿樂趣。

健康上需注意膝蓋損傷、閃到腰。

整體來說年底對於射手座的朋友是充滿冒險感的，原本已經進入一種安逸狀態的你們，會隨著各種突發事件，被激出生命力，開始想要認真規劃新的一切。

▲射手座這個年底生活充滿各種挑戰與冒險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

摩羯座

摩羯座的朋友在工作上要注意跟主管與老闆間的關係，有時候多留意上位者的心思，會讓你得到更多往上爬的機會。另外這段時間你會開始想要經營副業，建議要多做評估，不要貿然行動，有些計劃你去嘗試之後會發現自己並沒有這麼喜歡，所以太快做決定反而會造成傷害。

感情上容易讓另一半覺得你最近太過自我，或是太過冷淡，雖然你很需要自己的空間，但也要留意對方的心情。單身的人會在年底認識新的桃花，而且會是經濟條件很好的桃花，要留意自己是否落落大方，談吐優雅氣質有智慧，這都會是成功吸引桃花的秘訣。

健康上要小心精神耗弱、變胖。

整體來說年底摩羯座的運勢平平，算是享受過去建立的豐盛時刻，這段時間適合跟所愛的人相聚，好好的跟家人、朋友、愛人聚在一起，會讓你感到充分休息，幸福與喜悅。

水瓶座

在工作上水瓶座的朋友這段時間會有點失去耐心，覺得一切似乎不完美，好像跟你想要的發展是不同的，這會讓你開始倦怠，想要隨便做做應付就好。但偏偏又需要這份收入的支撐，不甘願的持續將就著，有點生悶氣。請找時間好好的休息吧！不管是泡泡溫泉或是請假幾天出去旅行一趟都會對你有幫助。

感情上要記得收斂自己的硬脾氣，有時候你的固執會讓另一伴傻眼，容易爭吵。單身的人容易遇到比自己年紀小的桃花，對方總是能在三言兩語之間就讀懂你的心，讓你心動不已。

健康方面要注意心臟、落枕、手腳冰冷。

整體來說水瓶座年底運勢稍微有點低迷，但這其實是逼迫你自己面對問題的大好時機，這段時間也很適合接觸靈性課程，藉由靈性或是宗教活動去看見自己內心的狀態，能夠幫助你面對人生更加豁達。

雙魚座

雙魚座的朋友年底在工作上可以算是一帆風順，雖然會有些職業倦怠，但是你身邊的人都會特別照顧你，那是因為你之前也待人和善，要記得工作夥伴對你的包容是需要感謝的，另外要留意不能太雞婆管別人的事，因為你容易撈過界，弄不好反而會招惹小人。

感情上要懂得建立自己的生活，雖然你很想跟另一半黏在一起，但要小心太黏讓對方覺得你是控制狂。單身的人年底行情會上漲，越來越多人會注意到你，好桃花跟爛桃花都有，不要因為想拯救對方而在一起，應該要問問自己想要怎麼被疼愛，這樣才不容易選到不對的人。

健康上要注意視力退化、耳朵受損、長骨刺。

整體來說各方面都沒有太大問題，但你們會特別渴望出現一個很棒的感情對象，其實一直以來你們都有好桃花在身邊，重點是不要被爛桃花吸引走了。

本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟