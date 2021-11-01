　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫苗到貨3千萬劑！超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐贈最多」

▲民眾接種疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲民眾接種疫苗。（圖／南投縣政府提供）

記者許若茵／整理報導

今美國再捐贈台灣150萬劑疫苗，稍早已運抵桃園機場，目前我國疫苗透過自購與受贈，總到貨數為3013.28萬劑，超過台灣總人口數，《東森新媒體ETtoday》為您整理了疫苗到貨資訊，帶您一次掌握。

▲▼疫苗到貨統計。（製圖／許若茵）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疫苗到貨統計。（製圖／許若茵）※點圖可放大

AZ

日本6度捐贈AZ共420.4萬劑、立陶宛2次捐贈共25.59萬劑、波蘭贈40萬劑、斯洛伐克贈16萬劑，以及透過COVAX採購已有102萬劑到貨。

另我國自購1000萬劑AZ，目前總計已超過638萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑，及10月13日136萬劑疫苗。

BNT

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨773.78萬劑，分別為9月2日93萬劑、9月9日91萬劑、9月30日54萬劑、10月1日67萬劑、10月4日27萬劑、10月7日88.92萬劑、10月8日88.92萬劑、10月14日82.7萬劑、10月28日90.21萬劑，以及10月29日91.03萬劑。

莫德納

美國6/20已捐贈台灣250萬劑莫德納，今再捐贈150萬劑，稍早運抵桃機，8/29捷克也捐贈台灣3萬劑莫德納。

目前我國自購的莫德納總到貨數為371.21萬劑，分別為5月28日15萬劑、6月18日24萬劑、6月30日41.04萬劑、7月15日35.04萬劑、8月8日9.96萬劑、8月15日24.96萬劑、9月17日108萬劑及10月8日113.21萬劑。今年採購的莫德納尚餘233萬劑未到貨，指揮中心先前表示會拚拚看年底全到貨。

高端

指揮中心發言人莊人祥日前指出，高端實際驗收223萬劑，目前已經接種136.7萬劑，庫存尚有86.4萬劑，加上尚未驗收的仍有200多萬劑疫苗，剩餘疫苗將考慮捐贈給其他國家使用，外交部也會協助這些國家取得高端EUA。

▲▼疫苗到貨統計。（製圖／許若茵）

▲疫苗捐贈排行統計。（製圖／許若茵）

值得一提的是，現台灣疫苗到貨總數為3013.28萬劑，不過其中有1678.77萬劑為受贈，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會已共同捐贈了773.78萬劑居冠，其次為日本捐贈420.4萬劑，第三名則為美國捐贈400萬劑，第4~7名則依序為波蘭、立陶宛、斯洛伐克、捷克，分別捐贈40萬劑、25.59萬劑、16萬劑、3萬劑。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
高雄城中城大火46死！再懲13人「全拔官調職」
「死無葬身之地！」他議會開壇作法抓交替
男星帶家人去玩　迪士尼傳確診「緊急封園」！網：出不來了
過30歲身體壞光光「體重直升」　他揭3方法超有效
《全明星》第三季名單曝光！　戲劇男神加入
女星「約泡人夫」神隱6天發文了！　甜蜜互動網狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防普悠瑪號悲劇重演！ATP失效自動降速　52套備援系統今全面安裝

過30歲身體壞光光　她焦慮「體重直線飆」！過來人揭3方法超有效

疫苗到貨3千萬劑！超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐贈最多」

感謝美國捐150萬劑莫德納　台北101點燈說THANK YOU

政府打房「打到房價大暴漲」！　鄉民看1數據噴淚：發生什麼事

王必勝爆不倫「7大疑點」神扯！緋聞女說詞兜不攏　網：忘喬劇本？

80元「辦桌等級」豪華便當！4種主菜含九孔、雞佛　網暴動求地點

東北季風+浪況不佳　基隆嶼即日起封島至明年3月底

美豬進口量創10年新低！　陳吉仲：沒有任何一批檢出萊克多巴胺

從老公錢包翻出「摩鐵發票+會員卡」！ 　人妻崩潰：竟趁我回娘家

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

防普悠瑪號悲劇重演！ATP失效自動降速　52套備援系統今全面安裝

過30歲身體壞光光　她焦慮「體重直線飆」！過來人揭3方法超有效

疫苗到貨3千萬劑！超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐贈最多」

感謝美國捐150萬劑莫德納　台北101點燈說THANK YOU

政府打房「打到房價大暴漲」！　鄉民看1數據噴淚：發生什麼事

王必勝爆不倫「7大疑點」神扯！緋聞女說詞兜不攏　網：忘喬劇本？

80元「辦桌等級」豪華便當！4種主菜含九孔、雞佛　網暴動求地點

東北季風+浪況不佳　基隆嶼即日起封島至明年3月底

美豬進口量創10年新低！　陳吉仲：沒有任何一批檢出萊克多巴胺

從老公錢包翻出「摩鐵發票+會員卡」！ 　人妻崩潰：竟趁我回娘家

悍匪遭警擊斃解剖出爐！子彈貫穿「心肝肺頭」　身中16槍家屬無言

日月潭電撈魚虎3.4萬尾創新高　漁民憂更多漏網魚爆繁殖潮

泰國「選美冠軍」擊敗「國民女神」！挑大樑擔主角登時代廣場

藍寅倫肘傷困擾好幾年　本週歸隊？先到二軍守備測試

高雄城中城大火再究責！消防、工務局再懲13人　全拔官調職

安格斯12星座一周運勢11／01-11／07　巨蟹有跳糟機會、獅子魅力滿點

《夫妻的世界》真實畫面曝！年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

冷天必喝「暖湯TOP8」熱量曝！營養師激推這款：CP值超高　4招爽喝

竹聯幫東堂7煞闖修車廠！持衝鋒槍洗劫　警攻堅抓人主謀收押

楊丞琳甜曬與李榮浩北京愛巢！　高樓豪宅窗外「絕美風景」曝光

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

疑嘲笑男同學沒打BNT！北市國中女「遭揮拳打斷鼻樑」

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

石虎設計師江孟芝遭爆「走後門」　爽獲終身教職

直擊／王必勝爆外遇　美女正宮正常看診

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」

更多熱門

相關新聞

台北101點燈感謝美捐150萬莫德納

台北101點燈感謝美捐150萬莫德納

近期台北101樓身總為感謝點亮，繼謝謝日本6度捐贈台灣疫苗後，因美國再捐贈的150萬劑莫德納疫苗今（11／1）傍晚抵台，今晚從6點半起，台北101再點燈感謝美國贈送疫苗，本次為該大樓第二次感謝美國捐助疫苗抗疫。

酒吧、172家阿公店「最快16日復業」

酒吧、172家阿公店「最快16日復業」

北市夜店、舞場、三溫暖「最快明復業」

北市夜店、舞場、三溫暖「最快明復業」

新加坡官員：每年恐有2000人死於新冠

新加坡官員：每年恐有2000人死於新冠

快訊／高端「新冠病毒貼片疫苗」揭露最新進度　1年內啟動一期臨床

快訊／高端「新冠病毒貼片疫苗」揭露最新進度　1年內啟動一期臨床

關鍵字：

新冠肺炎疫苗AZBNT高端莫德納

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面