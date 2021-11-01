疫苗到貨3千萬劑！超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐贈最多」

▲民眾接種疫苗。（圖／南投縣政府提供）

記者許若茵／整理報導

今美國再捐贈台灣150萬劑疫苗，稍早已運抵桃園機場，目前我國疫苗透過自購與受贈，總到貨數為3013.28萬劑，超過台灣總人口數，《東森新媒體ETtoday》為您整理了疫苗到貨資訊，帶您一次掌握。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疫苗到貨統計。（製圖／許若茵）※點圖可放大

AZ

日本6度捐贈AZ共420.4萬劑、立陶宛2次捐贈共25.59萬劑、波蘭贈40萬劑、斯洛伐克贈16萬劑，以及透過COVAX採購已有102萬劑到貨。

另我國自購1000萬劑AZ，目前總計已超過638萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑，及10月13日136萬劑疫苗。

BNT

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨773.78萬劑，分別為9月2日93萬劑、9月9日91萬劑、9月30日54萬劑、10月1日67萬劑、10月4日27萬劑、10月7日88.92萬劑、10月8日88.92萬劑、10月14日82.7萬劑、10月28日90.21萬劑，以及10月29日91.03萬劑。

莫德納

美國6/20已捐贈台灣250萬劑莫德納，今再捐贈150萬劑，稍早運抵桃機，8/29捷克也捐贈台灣3萬劑莫德納。

目前我國自購的莫德納總到貨數為371.21萬劑，分別為5月28日15萬劑、6月18日24萬劑、6月30日41.04萬劑、7月15日35.04萬劑、8月8日9.96萬劑、8月15日24.96萬劑、9月17日108萬劑及10月8日113.21萬劑。今年採購的莫德納尚餘233萬劑未到貨，指揮中心先前表示會拚拚看年底全到貨。

高端

指揮中心發言人莊人祥日前指出，高端實際驗收223萬劑，目前已經接種136.7萬劑，庫存尚有86.4萬劑，加上尚未驗收的仍有200多萬劑疫苗，剩餘疫苗將考慮捐贈給其他國家使用，外交部也會協助這些國家取得高端EUA。

▲疫苗捐贈排行統計。（製圖／許若茵）

值得一提的是，現台灣疫苗到貨總數為3013.28萬劑，不過其中有1678.77萬劑為受贈，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會已共同捐贈了773.78萬劑居冠，其次為日本捐贈420.4萬劑，第三名則為美國捐贈400萬劑，第4~7名則依序為波蘭、立陶宛、斯洛伐克、捷克，分別捐贈40萬劑、25.59萬劑、16萬劑、3萬劑。