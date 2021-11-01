八大結合健康通行證？　黃珊珊：北市準備好了！就等中央開放後台

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲多次呼籲下載「台北通」APP，與健康資料庫連結，以顏色區分是否有施打疫苗，如此一來，就能在北市建立「健康通行證」。台北市今（1日）公布八大行業申請復業原則，夜店、舞場、三溫暖最快明天復業。有關八大行業開放後，如何結合健康通行證以及與中央溝通進度為何，台北市副市長黃珊珊說明，後台介接的時程，中央還沒開放。

▲台北市副市長黃珊珊出席北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）



黃珊珊表示，當時在北農跟環南的時候就有使用過，中央開放後台介接，是北市府可從前端讀取施打疫苗和PCR檢測的結果，後來有一直跟中央爭取，是不是用台北通的部分，也可以介接相關的系統，中央在開會的時候都有同意將來的平台會納入台北通，對於後台介接的時程，中央還沒開放。

黃珊珊指出，除了八大以外，希望將來在醫院或老人機構等高強度需要管制的地方，可以用健康通行證管理，系統上畢竟還是要中央開放NISS系統在後台處理，台北市已經準備好了，台北市、台北通都做好監測，相關系統只要開放後台，北市府就可以做介接，上次台北市長柯文哲跟衛福部長陳時中面談時也提過相關概念，希望在有必要管制的場域，開放健康通行證。

有關北市八大行業防疫指引，以及申請復業原則，北市府從「從業人員」、「場所」和「顧客」三面向要求。從業人員至少完成1劑疫苗滿14天、首次服務日的3天內快篩或PCR檢驗陰性證明、未完整接種兩劑者每週1次快篩或PCR檢驗。

場所部分，北市府要求大門及各包廂張貼「台北通防疫實聯制整合型QRCODE」，並辦妥消防檢修申報、建築物公共安全檢查申報合格，還有公共意外責任險保單。至於顧客，至少完成1劑疫苗滿14天。

至於八大開放後，店家要怎麼把關？黃珊珊說明，員工部分要造冊，必須提出疫苗注射證明，顧客有兩個方式，一個是黃卡，另一個是健保快易通，會要求業者在門口檢查，市府同仁會抽查，警察會每天臨檢並確認有無符合防疫指引，未符合防疫指引就依法開罰。