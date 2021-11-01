全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」…學生喜喊：可以睡飽了

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄市新上國小希望孩子的作息時間能更符合現今社會，經全校親師投票後，有過半師長和超過6成家長樂意改變現狀，從11月開始延後上學時間，學生8點之前到校即可。

▲▼高雄新上國小從11月開始延後上課時間，學生只要8點前到校即可。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新上國小指出，近期因輕軌工程而導致學校周邊交通壅塞，更觀察到每日早晨在校門口，許多孩子追趕著入校，對於孩子而言，美麗一天的起點不該如此狼狽，有鑑於此，學校這個學期發起了延後上學的調查研究，超過半數都樂見這樣的改變，希望早晨不再出現「趕趕趕」的情況。

新上國小於1日開始，試辦延後15-20分鐘上學，將每日7:25-7:45標準上學時段，延後至7:40-8:00，希望這樣的改變，有助於孩子在清晨時段，從容整裝、用餐，用最好的精神迎接一天的學習。

另外，校方指出，為了部分學生必須早到學校的需求，學校師長與志工團也規劃了各項配套措施，包括：早到學生的安全安置、體育團隊的練習、各項活動的調整，同時更強化校園電子監視安全系統，導護老師與志工團校園巡視與校門口交通維護功能，讓安全不因變革而降低。

陳姓學生家長說，一直以來都以為上學時間就是如此，沒想到是可以改變的！周姓學生也說：「終於可以睡飽一點並吃完早餐再來學校了！」

校長王彥嵓表示，改變的初衷，是為了迎接更美好的生活品質，不是深化惰性的存有，我們更期待，家長們應該幫忙孩子們，調整作息從前一天晚上的早睡開始，整理書包、擺好服裝、安心入眠，早起梳洗與活動，好好吃一頓豐盛早餐，從容上學，一輩子的健康就從這樣的小地方開始，睡飽一點，優雅生活，是孩子們的基本人權！

王校長同時也表示，本案試辦2個月，期末將會進行評估研究，再議決新作息時間或維持舊規則，期待這樣的改變能讓孩子的學習更有活力。