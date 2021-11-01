　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」…學生喜喊：可以睡飽了

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄市新上國小希望孩子的作息時間能更符合現今社會，經全校親師投票後，有過半師長和超過6成家長樂意改變現狀，從11月開始延後上學時間，學生8點之前到校即可。

▲▼高雄新上國小學生8點前到校。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

▲▼高雄新上國小從11月開始延後上課時間，學生只要8點前到校即可。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新上國小指出，近期因輕軌工程而導致學校周邊交通壅塞，更觀察到每日早晨在校門口，許多孩子追趕著入校，對於孩子而言，美麗一天的起點不該如此狼狽，有鑑於此，學校這個學期發起了延後上學的調查研究，超過半數都樂見這樣的改變，希望早晨不再出現「趕趕趕」的情況。

▲▼高雄新上國小學生8點前到校。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

新上國小於1日開始，試辦延後15-20分鐘上學，將每日7:25-7:45標準上學時段，延後至7:40-8:00，希望這樣的改變，有助於孩子在清晨時段，從容整裝、用餐，用最好的精神迎接一天的學習。

另外，校方指出，為了部分學生必須早到學校的需求，學校師長與志工團也規劃了各項配套措施，包括：早到學生的安全安置、體育團隊的練習、各項活動的調整，同時更強化校園電子監視安全系統，導護老師與志工團校園巡視與校門口交通維護功能，讓安全不因變革而降低。

▲▼高雄新上國小學生8點前到校。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

陳姓學生家長說，一直以來都以為上學時間就是如此，沒想到是可以改變的！周姓學生也說：「終於可以睡飽一點並吃完早餐再來學校了！」

▲▼高雄新上國小學生8點前到校。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

校長王彥嵓表示，改變的初衷，是為了迎接更美好的生活品質，不是深化惰性的存有，我們更期待，家長們應該幫忙孩子們，調整作息從前一天晚上的早睡開始，整理書包、擺好服裝、安心入眠，早起梳洗與活動，好好吃一頓豐盛早餐，從容上學，一輩子的健康就從這樣的小地方開始，睡飽一點，優雅生活，是孩子們的基本人權！

王校長同時也表示，本案試辦2個月，期末將會進行評估研究，再議決新作息時間或維持舊規則，期待這樣的改變能讓孩子的學習更有活力。

▲▼高雄新上國小學生8點前到校。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
ET午間新聞首播！　美女主播帶你看國內外大小事
東京小丑男「衝到她面前潑油」！　女還原砍殺縱火瞬間
他狂噴「地獄級水屁」臭爆竟是癌！　醫：2種屁味小心
BMW駕駛開錯門　車主一轉頭6千人狂賀「畢生最大榮耀」
身分證掏出來！　「對中3數字」11元喝手搖杯
沒錢付房租「加價2倍轉租」！他當二房東爽賺　下場慘了
最強冷空氣報到！　下探14度「最冷時間點」一次看
拍到温嵐「激吻帽T男」！　吳宗憲回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

DHL贊助《傳說對決》 GCS職業聯賽　炎亞綸任活動大使

ETtoday 10周年「食在好康」　美食優惠App好康送

7寶爸媽狂生！國中弟「全身髒兮兮」她心疼又火大：是對的嗎

李來希不爽2支雞腿508元！　陳吉仲：殺一頭豬成本1100元

研發菇蕈類植化素機能性飲品　海洋沅帶動石碇公益及產業發展

山上版「做工的人」　年輕攝影師透過鏡頭紀錄勞動日常的堅毅！

他萬聖節變裝遭「攔查45次」！照片曝...網全笑炸：警察盡忠職守

對戰林為洲辯論反萊豬公投！　 陳吉仲要一次講清楚：論述就是這樣

BMW駕駛開錯門　車主一轉頭6千人狂賀「畢生最大榮耀」

打2劑仍突破性感染4主因！醫警示「1時間點」：要面對第4劑疫苗

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

DHL贊助《傳說對決》 GCS職業聯賽　炎亞綸任活動大使

ETtoday 10周年「食在好康」　美食優惠App好康送

7寶爸媽狂生！國中弟「全身髒兮兮」她心疼又火大：是對的嗎

李來希不爽2支雞腿508元！　陳吉仲：殺一頭豬成本1100元

研發菇蕈類植化素機能性飲品　海洋沅帶動石碇公益及產業發展

山上版「做工的人」　年輕攝影師透過鏡頭紀錄勞動日常的堅毅！

他萬聖節變裝遭「攔查45次」！照片曝...網全笑炸：警察盡忠職守

對戰林為洲辯論反萊豬公投！　 陳吉仲要一次講清楚：論述就是這樣

BMW駕駛開錯門　車主一轉頭6千人狂賀「畢生最大榮耀」

打2劑仍突破性感染4主因！醫警示「1時間點」：要面對第4劑疫苗

DHL贊助《傳說對決》 GCS職業聯賽　炎亞綸任活動大使

ETtoday十歲啦！跟著KID、峮峮直擊慶生會現場！

77歲「國民阿嬤」王滿嬌拍完戲驚不能站！　吐血1星期發病危通知

首見史詩級大場面！趙婷拍出漫威新高度　領軍裘莉打造《永恆族》

出發宇宙探險！士林太空公園爽玩無重力擺盪繩　還有萌公仔出沒

ETtoday 10周年「食在好康」　美食優惠App好康送

比特幣暴漲暴跌　金管會主委7字提醒投資人！

蔡英文下達4大公投案軍令狀　黨籍立委總動員辦地方說明會

尾隨畫面曝！海巡隊員「更衣室偷拍女泳客洗澡」　露餡秒騎車逃離

蔡明興還需再請假！富邦金止爭議　代理董座改成陳聖德

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」

打2劑高端28天再驗抗體！四叉貓公布數值

他背後偷襲女友　轉頭竟是雙胞胎妹妹

媽見兒寫「龜」字震驚寫錯30年　正解曝光

青少年第二劑BNT喊卡　醫曝3因素

堅持稱單身！31歲女友「爸媽說的」　他神反擊

更多熱門

相關新聞

逃逸女移工「銷魂毒龍鑽」　老司機排隊等升天

逃逸女移工「銷魂毒龍鑽」　老司機排隊等升天

一名逃逸女移工到在高雄市區一家「SPA會館」工作，該店暗中從事色情交易，她頗具姿色，還有男客人排隊等著與她進行「人與人連結」，有一次她與男客人正進行性交易時，臨檢燈突然亮起，她衝到頂樓躲藏，最後仍被查獲。

囂張男機車停騎樓不鳥警飆國罵　遭大外割壓制

囂張男機車停騎樓不鳥警飆國罵　遭大外割壓制

河川局政風主任下班遭伏擊！教唆嫌下場出爐

河川局政風主任下班遭伏擊！教唆嫌下場出爐

即／台南掩埋場火警「燒成垃圾火焰山」

即／台南掩埋場火警「燒成垃圾火焰山」

北市市民高架貨車沿路掉20包水泥　沒通報就落跑

北市市民高架貨車沿路掉20包水泥　沒通報就落跑

關鍵字：

高雄新上國小延遲到校孩童學童睡飽權利影音

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

辜莞允野外脫了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面