囂張男機車停騎樓不鳥警飆國罵　遭大外割壓制！現場掌聲響起

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市1名劉姓男子（31歲），10月30日晚間將機車停在「光臨藝術節」的周邊管制區內，遭警方勸離；劉男不但不聽勸，反而對警大聲咆哮，甚至連三字經都飆出口，更試圖追打拍照民眾，警方欲阻止卻被動手推開，2名警員當場壓制劉男，現場響起一片掌聲，更有人丟出保特瓶洩憤；劉男也依妨害公務現行犯逮捕。

▲劉男因違停不聽勸，動手推了員警一把，慘遭2名員警用大外割壓制在地。（圖／翻攝新竹爆料公社）

據了解，30日晚間新竹正在舉辦光臨藝術節，道路周邊也有進行交管，但劉男騎機車來到中正路與世界街口時，準備把機車停在騎樓內，警方見狀後立即上前阻止，但劉男卻突然大聲咆哮，對著員警就一陣大罵，連三字經都脫口而出，對著員警大吼「請你不要碰我」、「辦活動關我屁事」。

▲看見劉男被警方壓制在地後，竟有民眾持保特瓶砸向劉男洩憤。（圖／翻攝新竹爆料公社）

隨後1名路人看不下去，拿著手機試圖上前拍攝，被劉男發現後竟準備追打這名路人，員警趕緊阻隔2人避免發生衝突，劉男不肯聽從警員勸阻，更動手推了員警好幾下，員警呼叫支援，另名員警到場後，使用大外割方式將劉男摔倒壓制在地。

就在劉男被壓制後，現場竟響起一片掌聲及叫好聲，甚至還有人對著劉男砸寶特瓶洩憤，所幸沒有造成受傷意外；員警也將劉男依妨害公務罪嫌移送檢方偵辦。

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