王毅會布林肯：台灣問題處理失誤將對中美關係造成顛覆性破壞

▲大陸外交部長王毅與美國國務卿布林肯會談。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅10月31日在G20羅馬峰會與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。雙方承諾願建立兩人間經常性聯繫，推動中美關係管控分歧、解決問題機制。王毅強調，台灣問題是中美之間最敏感的問題，「一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞。」

▲王毅認台灣問題是中美間最敏感的問題。（圖／翻攝央視）

王毅表示，最近一段時間，台海局勢再次緊張，美方多次稱這是中國改變現狀所造成的，「這完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導。」

王毅指出，台灣問題的真正現狀是，中國只有一個，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個國家，「歷史經驗已經多次證明，任何對這一現狀的改變，都將嚴重損害台海穩定，甚至製造台海危機。當前台海局勢的癥結，就是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對台獨勢力的縱容支持也難辭其咎。」

王毅呼籲，制止台獨傾向的發展，就是在維護台海和平，「我們奉勸美方意識到台獨的嚴重危害。我們要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，而不是背信棄義；要求美方把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套。」

布林肯則在會上重申，美國將繼續堅持一個中國政策，「美國同意美中應本著相互尊重的精神發展兩國關係，願同中方保持溝通，負責任地管理分歧，避免對抗甚至發生危機。」