22歲辣模賣肉年賺逾2800萬元！　奢華寵溺4毛孩：牠們是我的小孩

▲愛麗在成人平台OnlyFans上賺錢「養家糊口」，讓她的4個毛孩過上質感生活。（圖／翻攝自Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛羅里達州22歲辣模愛麗（Camila Elle）平常把養的3貓1狗當成自己的孩子養，她投注大筆金錢在牠們身上、讓牠們用最好的，收入來源全靠平台OnlyFans的7位數收入，「我愛牠們勝過全世界，牠們是我的生命。」

綜合外電報導，愛麗表示自己平常花在4隻毛孩身上的錢，遠比花在自己身上的多，像是花費超過500美元（約新台幣1萬4000元）讓毛孩們吃晚餐，但自己只靠便宜的麵食果腹。

▲▼一旦把寵物視為小孩，愛麗寵溺不手軟。（圖／翻攝自Instagram）

愛麗養的3隻貓中2隻是購買的純種貓，一隻則是領養來的黑貓，純種貓分別是波斯貓味噌（Miso）、英國長毛貓幼咪（Yuumi），兩隻各要價2000美元（約新台幣5萬6000元），而她的義大利灰狗柴德（Zed）要價最貴，4000美元（約新台幣11萬元），「我的寵物就是我的小孩，我是這樣看待牠們的。」

▲▼愛麗有3隻貓和1隻狗。（圖／翻攝自太陽報）

每月花在4隻毛孩上的美容、食物和藥物費用就高達1000美元（約新台幣2萬8000元），愛麗說她會確保毛孩們吃到的都是生食，「這樣對牠們還有牠們的皮毛是最好的」。甚至因為擔心毛孩焦慮，還讓醫師開立抗憂鬱藥物給牠們吃。

▼愛麗在Instagram上擁有超過6萬位粉絲。（圖／翻攝自Instagram）

不只在食物上講究，娛樂享受也必須兼顧，愛麗還在家中安置5座貓咪高台，甚至斥資5000美元（約新台幣14萬元）打造超過3公尺的「貓樹」讓牠們爬，「中間會是一顆真的樹」。除了貓咪之外，柴德每周都有新玩具可以換著玩，愛麗說「牠真的很聰明，很快就會對玩具無聊了」，而只要她因為工作無法抽身，就會付錢請人幫忙遛狗；更狂的是愛麗家中還有每一隻「寶貝」的肖像畫，每幅畫都約90公分高

支撐愛麗對毛孩寵溺的愛，是她平常在成人平台OnlyFans賺來的錢，她每年靠著在上頭提供會員限定的私密照，能賺得逾百萬美元（約新台幣2800萬元），在Instagram上擁有6.1萬位粉絲的她說，「我絕對是對我的毛孩們比對自己好」，「我知道有一天我會想要有小孩，但味噌、幼咪、老虎和柴德擁有都會是我的第一批孩子。」