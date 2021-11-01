嗆民進黨妄稱台灣「主權獨立」　胡錫進：分明是臨時地方割據政權

▲環球時報總編輯胡錫進微博開嗆。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

大陸國台辦副主任劉軍川揚言「統一後，台灣財政收入盡可用於改善民生」後，官媒《環球時報》總編胡錫進31日又在微博發文，抨擊「民進黨當局妄稱台灣是主權獨立國家」，並表示國民黨執政時期還和北京當局「共同協調、維護了一中原則」，強調台灣的未來不是台灣人能決定，要讓14億中國人來決定。

台灣陸委會30日發布聲明，批評北京當局「沒有認清國際現勢及兩岸關係現況」，「蠻橫設定、一廂情願描繪統一後台灣發展路徑，早已被台灣2300萬人民堅定拒絕。」胡錫進31日在微博反擊，指民進黨政府才是長期處於謊言和妄想中，並敢稱台灣是「主權獨立國家」，他痛批台灣「分明是一個徹頭徹尾的臨時地方割據政權！」

「台灣的未來究竟要由2300萬人還是14億中國人決定」，胡錫進表示，國民黨戰後撥遷來台，始終堅持「台灣與大陸同屬一個國家的法統，直到幾年前國民黨在位時還與大陸共同協調、維護了一中原則」，批評民進黨執政卻想讓台灣2300萬人決定自己的未來，「那麼14億中國人統一國家的願望和意志何以安放？因為台灣一時的政治騷動，中國的國家主權就要退讓、接受分割嗎？」

胡錫進表示最終「只有實力能做出終極裁判」，並抨擊民進黨政府宣揚台灣有「民主力量」，能把台灣帶向獨立自主的未來，「這是邪教式煽動，自欺欺人。」

胡錫進表示「實力」是指軍事和經濟力量以及國際法的支持，而且三方面大陸都有絕對優勢。他更稱「美國提供不了可靠軍事保護」，要民進黨政府不要太過狂妄。