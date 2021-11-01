89歲翁持刀搶超商！74歲女店員拿「掃帚狂打」…結局曝光網悲傷

▲日本千葉縣超商發生一起「高齡搶案」。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

日本高齡人口佔全國人口數已達29.1％，就連刑事犯罪也呈現高齡化態勢。日本千葉縣一名89歲老翁近日持刀搶劫便利商店，打算搶走8萬日幣（約新台幣2萬元）的現金，結果被店內一名74歲的女店員用掃把一陣狂打，最終被制伏逮捕，並依強盜罪偵辦。

綜合日媒《朝日新聞》、《千葉日報》報導，千葉縣八千代市10月29日下午5點左右發生一起「高齡搶案」，89歲的岩永輝義到自家附近的便利商店行搶，並持刀威脅74歲的女店員打開收銀台，最後成功得手共8萬日圓的現金。

報導指出，正當岩永輝義搶走現金並準備離開時，女店員趁著他不注意，抄起一把掃帚直接對他一陣狂打，現場另一名20多歲的男顧客見狀後，也急忙出手協助，將岩永輝義壓制並報警。警方獲報後，趕往現場將男子逮捕，不過由於嫌犯始終保持沉默，因此警方還在調查他的作案動機。

▲日本高齡化趨勢不可逆轉，同時也帶動了犯罪者的高齡化。（示意圖／達志影像／美聯社）

事件曝光後，許多日本網友也感到相當憂心，紛紛在報導留言表示，「74歲制伏89歲，日本陷入老齡化社會的可悲象徵」、「政府應該更加重視社會福利資源」、「有錢老人被騙，沒錢老人犯罪，這也是超高齡化社會的有害影響之一嗎？」、「看來這樣的案件會頻繁發生，這已經不是個人問題了」。

事實上，日本總務省今年公布了老年人口統計數據顯示，65歲以上年長者占日本總人口比例達到創新高的29.1％，人數約為3640萬人。另外，老年人口的就業率也創下25.1％的歷史新高，象徵著日本首次出現有多達4分之1的老人成為國家勞動力的現象。

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